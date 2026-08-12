Cultura
El Festival de Cine de Ourense entrega su galardón de honor al actor Javier Gutiérrez
El OUFF otorga la Calpurnia de Honra de su 31 edición a un intérprete que destaca por su versatilidad en series, teatro, largometrajes y cortos
El Ourense Film Festival (OUFF) celebrará su inauguración el próximo 25 de septiembre entregándole su galardón más prestigioso, la Calpurnia de Honra, a Javier Gutiérrez. El director artístico del festival, Óscar Doviso, ha destacado del actor su «traxectoria envexable, ademais, de que é un artista interdisciplinar que tanto toca o eido cinematográfico en longametraxes, curtas e series, como enriba das táboas no teatro».
Gutiérrez ya participó en el OUFF en 2023 para presentar la película «Honeymoon» y ha recibido esta noticia «cos brazo abertos, con moita ilusión e entusiasmo, o cal demostra que hai unha enorme sintonía entre as partes», afirma el director.
Doviso también ha anunciado que hay un total de 1.291 obras cinematográficas inscritas en esta 31ª edición, de las cuales 450 son largometrajes y 841 son cortos. Además, 54 de ellas son trabajos gallegos.
Este año el OUFF se celebrará del 25 de septiembre hasta el 4 de octubre, con la participación de 77 países. Entre los que más obras han presentado se encuentran España, México, China, Argentina, Brasil, Francia, Hungría, Chile, Colombia, Alemania y Estados Unidos; aunque también destacan otros con poca producción audiovisual como Andorra, Nepal, Mongolia, Bielorrusia, Cabo Verde y Palestina, entre otros. Es la primera vez que Bangladesh, Macao, Ruanda, República Democrática del Congo, Jamaica y Kirguistán registran una inscripción.
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