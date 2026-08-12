El eclipse total de Sol deslumbra en Valdeorras y Trives, atrayendo a aficionados de todo el mundo

Dice el dicho que el Sil lleva el agua y el Miño se queda con la fama. Y aunque no por cuestiones de popularidad, el eclipse total de Sol volvió a confirmar que, a veces, las mejores cosas llegan al alejarse del centro. Fue el oriente de la provincia, y no la capital, el que pudo disfrutar de la fase de totalidad del fenómeno astronómico.

Quince municipios de los 92 que componen la provincia pudieron disfrutar de este privilegio, todos concentrados en las comarcas de Valdeorras, Viana, Trives y Terra de Caldelas. Las previsiones llamaron la atención de aficionados de todo el mundo y, ya con meses o incluso un año de antelación, las reservas hoteleras en la zona comenzaron a rozar el lleno. La estampa se hizo aún más presente ayer, pues en las zonas más codiciadas hubo quien se sentó a esperar el eclipse desde la mañana.

Ese fue el caso del Concello de A Veiga, que ofrecía, por lo menos a nivel astronómico, uno de los mejores planes posibles en Galicia: certificado como destino Starlight, desde Trevinca se pudo disfrutar tanto del eclipse solar total como de una posterior lluvia de perseidas, todo desde un enclave privilegiado al que solo pudieron acceder un máximo de 40 personas.

O Barco, capital del eclipse en Ourense

Sin embargo, fue O Barco el que se pudo llegar a catalogar como la «capital del eclipse» en Ourense. El mirador de Alixo, que de normal ya ofrece unas imponentes vistas a la villa valdeorresa, estaba registrado como uno de los puntos de observación de interés en la lista ofrecida por la Xunta. Además, el Concello amplió la programación para que el fenómeno no se limitara solo a los 63 segundos de totalidad que pudieron disfrutar. Ya por la mañana, se organizó una multitudinaria conferencia con el físico e investigador de la USC Salvador Bará, quien también se quedó en O Barco para disfrutar del propio eclipse en Alixo, donde se dispusieron foodtrucks y hasta una sesión DJ. El buen comer se practicó también en el Concello de O Bolo, que había organizado una actividad para disfrutar del eclipse en la Torre de Homenaje de su castillo, acompañado de una guía previa y una degustación de vino D.O. Valdeorras a su remate.

Ya en Trives, San Xoán de Río se posicionó como uno de los escenarios más curiosos en los que se podía ver el eclipse. Y no por su paisaje ni por la forma de la Luna, sino por quienes lo estaban visualizando: el eclipse coincidió en este concello de 550 habitantes con el festival Rural-EU, una iniciativa financiada por la Unión Europea que estos días ha llevado a comitivas de Italia, Croacia y Rumanía a conocer el entorno. Toda una historia para disfrutar de un fenómeno que nadie de los presentes podrá volver a vivir, por lo menos en Ourense: la provincia no recibirá su próximo eclipse total hasta el año 2480.

Puntos de interés también en la franja parcial

El fenómeno se disfrutó también desde aquellos puntos considerados de interés aun estando en la franja parcial, como el monte da Torre, en Paderne de Allariz.