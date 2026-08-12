Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»

La curva del mirador de Pontenovo, en el meandro en el que se produce la desembocadura del afluente Navea en el río Bibei, resultó demasiado enrevesada como para permitir el paso de los camiones articulados de la orquesta El Combo Dominicano. Por ese punto circulaban después de actuar durante la noche del lunes al martes en las fiestas parroquiales de San Lourenzo, en el municipio ourensano de Trives. En la parte inicial de su viaje hasta la siguiente parada de la gira de verano, los vehículos de la formación musical se vieron atrapados en una estrecha carretera local de montaña que conecta Trives con Montefurado. El primer tráiler se quedó encajonado y bloqueó el paso del siguiente vehículo del grupo. La circulación estuvo imposibilitada por esta vía. A primera hora de la tarde de este miércoles se restablecía el tráfico con normalidad, tras día y medio de incidencia. Así lo confirmaba el Concello de A Pobra de Trives.

El percance no consiguió frenar a la formación. Los músicos de orquestas son esforzados y son resilientes. Sin el vistoso vestuario habitual, sin su espectacular palco, que transportan en los camiones, y sin el equipamiento técnico y audiovisual que envuelve su directo, los artistas del Combo Dominicano tiraron de entrega, compromiso y profesionalidad. Con pantalones vaqueros y camisetas de algodón se entregaron en cuerpo y alma para mantener la música, para que el espectáculo continúe. Durante la noche del martes al miércoles cumplieron y fueron capaces de tocar y de actuar en A Castellana, una parroquia del municipio coruñés de Aranga, a 170 kilómetros de Trives.

«Aunque tuvimos un día gris, la noche se tiñó de colores y alegrías; sentimos de cerca el apoyo, la comprensión y la empatía», expresó la orquesta en sus redes sociales. «Muchas gracias por querer y por saber sacar nuestra fiesta adelante, los nervios estuvieron a flor de piel durante mucho rato, pero al sonar la música todo se fue», valoraba la comisión de las fiestas de A Castellana.

Hay numerosas reacciones de seguidores y compañeros de profesión, en tono de elogio. «Sois los mejores, ayer pese a todo lo que pasó nos hicisteis disfrutar igual que siempre», decía una aficionada. «Siento el percance, pero lo que valéis como equipo, músicos, cantantes y equipo dio solución», agradecía otra.

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El incidente de Trives demuestra que poco puede suceder que logre parar a la orquesta, y que la profesionalidad y el compromiso con las fiestas contratadas queda más que demostrado.