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San Xoán de Río acoge un festival intercultural financiado por la Unión Europea para la juventud rural

El festival Rural-EU, que se celebra en Trives, incluye visitas a la Ribeira Sacra y actividades culturales, culminando con la observación del eclipse solar.

Vista de la capitalidad de San Xoán de Río.

Vista de la capitalidad de San Xoán de Río. / Concello de San Xoán de Río.

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David Alján

Ourense

Representantes de una asociación italiana de la capital de Sicilia; de un condado rumano del tamaño de la provincia de Ourense; y de un Grupo de Acción Local croata con los mismos habitantes que la ciudad de As Burgas se dan cita en un concello de Trives con 550 habitantes. Y no para un retiro espiritual, sino para una actividad innovadora con las nuevas generaciones promovida directamente desde Bruselas.

San Xoán de Río acoge el festival Rural-EU

Y es que el Concello de San Xoán de Río celebra a partir de este martes el festival intercultural Rural-EU, una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa CERVCiudadanos, Igualdad, Derechos y Valores— para compartir experiencias, conocer el territorio y reflexionar sobre el futuro de las comunidades rurales europeas. En este sentido, el Ayuntamiento lleva ya dos años trabajando codo con codo con tres organizaciones internacionales: la asociación Maghweb, con sede en Palermo; el condado de Harghita, en Rumanía; y el LAG Vallis Colapis, una especie de GDR que agrupa a 14 municipios de la Croacia central. «Estivémonos formando sobre como debe participar a xente nova no terceiro sector, e dese proceso nacen agora catro festivais irmandados», cuenta Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río.

El primero de ellos será precisamente el ourensano, que se prolongará hasta el viernes y permitirá a los participantes conocer algunos de los principales atractivos de la comarca. El programa contempla visitas a la Ribeira Sacra, el cañón del Sil y las antiguas minas romanas de Os Biocos, además de actividades centradas en el patrimonio, la naturaleza, la música tradicional gallega, la convivencia y el intercambio cultural entre los cuatro territorios.

El eclipse total de Sol, momento central

Sin embargo, el momento central llegará este miércoles, coincidiendo con el eclipse total de Sol. Al atardecer, las delegaciones extranjeras y los vecinos subirán hasta Os Biocos para contemplar desde allí el fenómeno astronómico, en una jornada que combinará la observación con música y distintas actividades culturales. «Queremos que as persoas que nos visitan coñezan a nosa paisaxe, a nosa cultura e a nosa forma de vivir, pero tamén que os nosos veciños e veciñas participen e sexan protagonistas», señala Pérez Blecua.

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El encuentro busca así convertir durante cuatro días al pequeño municipio trivés en un espacio de reflexión sobre cuestiones comunes a buena parte del rural europeo, desde la participación juvenil hasta la inclusión o la creación de nuevas oportunidades en los territorios menos poblados. Tras la cita ourensana, los otros tres socios organizarán sus propios festivales dentro del mismo proyecto.

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