Piden que la demolición en el antiguo balneario de la Casa de Baños do Outeiro preserve su valor patrimonial y termal: «Esperamos sensibilidad y que no se destruya totalmente»

La abogada ourensana Lucila Vázquez-Gulías es la nieta de Daniel Vázquez-Gulías (Beariz, 1869 -A Coruña, 1937) y presidenta del centro cultural que preserva el legado del emblemático proyectista, una mente prodigiosa que ideó edificios modernistas que transformaron el urbanismo de la ciudad de Ourense, como los hoteles Roma y Barcelona, o la antigua Casa de Baños do Outeiro, en proceso de demolición estos días tras el incendio devastador que, el pasado mes de mayo, asestó el golpe más contundente después de años de abandono, inacción, expolio y okupación, con un deterioro que fue a peor incluso desde que el Concello de Ourense asumió la propiedad en 2016. Los trabajos de derribo causan «miedo» de entrada a Lucila. «No sabemos en qué va a derivar. Evidentemente es necesaria una actuación en el edificio, por seguridad sobre todo, pero esperamos que tengan sensibilidad y no se destruya totalmente el inmueble. Hay elementos importantes en el interior, como la escalera, las bañeras o una surgencia termal, una serie de elementos que deben ser conservados y respetados», subraya Lucila.

Tras el devastador incendio de hace tres meses, Vázquez-Gulías había solicitado al Concello de Ourense y a la Dirección Xeral de Patrimonio que se ejecutase alguna actuación de seguridad, conservación y protección del edificio, que forma parte del plan urbanístico especial PERI para la dinamización de As Burgas y su entorno. A unos pasos del corazón termal de la ciudad, el antiguo balneario, en un estado ruinoso, ofrece una imagen de deterioro de un conjunto de bienes en larga situación de abandono, como la antigua prisión provincial, también sumida en el olvido.

«Me gustaría saber qué tipo de actuación se pretende, no que se destruya absolutamente todo y se conserve solamente la fachada, porque hay elementos que deben ser protegidos también», reitera Lucila sobre los planes de la intervención en la antigua Casa de Baños do Outeiro. Al Ayuntamiento, propietario del edificio y «garante del interés general de la ciudad», la nieta de Vázquez-Gulías le pide «tener en cuenta a los ciudadados y el interés en conservar el patrimonio cultural de Ourense».

Recorte de prensa que muestra cómo era la impresionante escalera del balneario termal Outeiro. / FDV

La portavoz del PSdeG en Ourense, Natalia González, ha solicitado por registro que el alcalde, Gonzalo Jácome, aporte «información urxente sobre as accións que se están a cometer na antiga Casa de Baños, así como cales serán as seguintes que se levarán a cabo». La concejala considera «absolutamente necesario» que el gobierno municipal «explique á cidadanía cales son as actuacións que se están executando, con que autorizacións e informes técnicos, cal é o alcance do derribo e que proxecto ten previsto o Concello para este espazo histórico da cidade».

González recalca que «non debemos aceptar que se actúe sobre un edificio tan relevante para a historia e o patrimonio termal de Ourense sen dar explicacións». El pasado mes de junio, con un frente común de la oposición, se aprobó en el pleno una moción del PSdeG para impulsar la rehabilitación, recuperación y puesta en valor de la antigua Casa de Baños do Outeiro, así como para elaborar un plan específico de recuperación y protección del patrimonio termal de Ourense. El grupo socialista reclama al ejecutivo local «que facilite toda a documentación relativa ás actuacións xa efectuadas, os informes técnicos que as sustentan, as autorizacións correspondentes e o proxecto previsto para o futuro da parcela, así como que dea cumprimento ao acordo aprobado polo pleno municipal».

Por su parte, el BNG consiera que este proceso de derribo de un edificio con siglos de historia es consecuencia «dos okupas do Concello», en alusión a la dejadez del gobierno local. Los nacionalistas observan supuestas irregularidades. Según indican, el plan urbanístico «esixe un proxecto de rehabilitación previo á demolición de calquera edificio catalogado, inexistente neste caso, e a ficha de protección do inmoble obriga a un ditame da Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, que nunca se solicitou». El Bloque denuncia que, en este momento, «non hai proxecto nin documento técnico ningún que determine que tipo de obras se están a executar nin cales se van realizar».

Operarios trabajando este martes en el proceso de demolición. / Iñaki Osorio

«En Ourense no ha habido sensibilidad con muchos bienes patrimoniales»

Carlos Paz, del Centro Infográfico Avanzado de Galicia —una iniciativa surgida en 2012 para poner en valor, desde el entorno virtual, el patrimonio arqueológico, arquitectónico y antropológico de la comunidad—, también forma parte activa del centro cultural Vázquez-Gulías. Sus miembros tienen la vocación ciudadana de «ser una especie de vigilantes patrimoniales desde el ámbito civil, para velar para que no haya descontrol o desastres con el patrimonio, pero por desgracia hemos visto históricamente que en Ourense no ha habido sensibilidad con muchos bienes patrimoniales de la ciudad», lamenta.

«Hay una dinámica de dejar que se vayan degradando hasta que llega un punto que van a la ruina. Es algo recurrente este abandono sistemático en Ourense de lugares con valor histórico. Nosotros no podemos dejarlo pasar», finaliza.