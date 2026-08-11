La ourensana UNVI presenta en el campus su innovador autobús eléctrico de conducción autónoma

Aunque esté de vacaciones, el campus de Ourense no deja de sorprender por su labor en la innovación tecnológica. Y este martes, 11 de agosto, sus calles han sido testigo de un importante paso para el futuro de la movilidad, con sello de As Burgas: la empresa automovilística UNVI ha sacado a la calle el primer autobús de conducción autónoma desarrollado en toda su historia.

Ha ocurrido alrededor del campus de Lonia, donde la compañía ha presentado al mundo su nueva invención con la presencia de la empresa israelí Imagry, con la que ha desarrollado el vehículo, además de los medios y el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Todos se han subido al autobús urbano 100% eléctrico UNVI e C22, en un viaje de demostración alrededor de las instalaciones, con la presencia de un conductor que no manejaba el volante como medida de seguridad obligatoria en esta fase de desarrollo, así como de uno de los ingenieros presentes en el proyecto.

Además de autónomo, el autobús es 100% eléctrico, y comenzó su desarrollo hace dos años, cuando Imagry, una empresa especializada en tecnología de conducción autónoma basada en inteligencia artificial, contactó con UNVI con la idea de desarrollar un vehículo de estas características, tras realizar varias colaboraciones anteriores con otros fabricantes. En 2025 se firmó un acuerdo para su desarrollo y, tras la presencia en los últimos dos meses de los ingenieros de la empresa israelí en las instalaciones ourensanas, el proyecto se ha acelerado, permitiendo realizar ya esta exhibición.

Inteligencia artificial, sensores y LiDAR

Como sus responsables explicaron tras el trayecto, el vehículo es capaz de interpretar su entorno y tomar decisiones de conducción gracias a la tecnología incorporada, que toma información a través de cámaras, radares, sensores de proximidad y tecnología LiDAR. Con estos sistemas y su software basado en inteligencia artificial, el autobús reconoce el entorno en el que circula, identifica el espacio disponible y calcula su trayectoria.

Con este paso, UNVI se convierte en pionera a nivel continental, pues, según comentan los expertos, son menos de diez las empresas en Europa que desarrollan en este momento proyectos de autobuses de conducción autónoma.

En Galicia, este es el segundo vehículo de estas características desarrollado en la comunidad, tras la minilanzadera Shuttle, desarrollada por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, y que este curso dio un servicio experimental a los estudiantes del campus de Vigo. Sin embargo, la iniciativa de UNVI presenta notables diferencias con este precedente, pues la prueba en Ourense se ha realizado con un autobús convencional, idéntico, salvo por dos metros de longitud, a los eléctricos que realizan a día de hoy el servicio de transporte urbano en Ourense.

Un vehículo para el proyecto europeo ULTIMO

Además, las ambiciones de esta iniciativa van más allá de lo experimental: Imagry, que adquirirá el vehículo, pretende llegar a comercializar este autobús autónomo. La unidad está destinada a formar parte del proyecto europeo ULTIMO, que actualmente prueba en tres ciudades del continente modelos para asentar las bases del primer servicio de transporte autónomo económicamente viable y a gran escala. En este caso, el vehículo ourensano viajará hasta Herford, una pequeña ciudad al noroeste de Alemania, donde lo recibirá DB-Regio, la empresa ferroviaria alemana encargada del transporte regional, para poder desarrollar las siguientes fases de programación, ajuste, validación, homologación y legalización previas a su futura entrada en servicio.

En este sentido, el viaje por el campus de Ourense ha sido el tercer paso clave del proyecto para llegar a ese objetivo final: tras llevar a cabo las primeras pruebas en las propias instalaciones de UNVI y seguir realizando ensayos en el Parque Tecnológico de Galicia, en San Cibrao, la jornada de este lunes ha servido como validación del vehículo antes de poner rumbo al país germano.

Ourense, Israel y Portugal en un proyecto de movilidad

Este hito de la movilidad es fruto de la colaboración entre tres empresas y tres países, con Ourense como sede. UNVI aporta al proyecto su larga experiencia en diseño, desarrollo y fabricación de autobuses y autocares, así como su capacidad de adaptación a diferentes tecnologías y necesidades, con la que ya ha puesto más de una vez a Ourense en el mapa —fue la empresa que construyó el autobús con el que la selección celebró en Madrid la victoria del último Mundial—.

Imagry, por su parte, aporta la tecnología de conducción autónoma que ya ha probado en proyectos de colaboración con empresas de la talla de NVIDIA o la compañía general de comercio del Grupo Toyota. En este sentido, Slava Ostrovsky, director de programas de autobuses y cumplimiento normativo de la empresa israelí, estaba presente en el viaje de demostración de Ourense, y afirmó que «no esperamos encontrar ninguna dificultad en este proyecto». La tercera pata de la mesa la pone UBSI, una empresa portuguesa que desempeña un papel estratégico en áreas como la homologación, el cumplimiento normativo, la integración técnica y la gestión a largo plazo de flotas.

Cabe destacar que la empresa Imagry guarda varios vínculos con el sector de la defensa en Israel. Su director tecnológico, Ilan Shaviv, trabajó durante 28 años en Rafael Advanced Defense Systems, una de las tres mayores empresas armamentísticas de Israel y fabricante de sistemas empleados por el Ejército israelí en Gaza. Por otra parte, trabajadores de la compañía han compartido en los últimos años publicaciones que rechazaban realizar «gestos humanitarios» hacia los ciudadanos de Gaza y defendían que era el momento de «luchar» y «eliminar el mal» en sus redes sociales profesionales.