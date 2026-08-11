Música de cuatro continentes sin salir de Ourense: arranca la XLI edición de las Jornadas de Folclore

Ourense dio la bienvenida este lunes a los participantes y protagonistas de la XLI edición de las Jornadas de Folclore en el Teatro Principal a las 20.00 horas. Allí se presentaron los cerca de 170 integrantes de los grupos llegados desde Armenia, Ecuador, México, Serbia, Taiwán y Senegal que acercarán al público su música y sus danzas hasta el próximo jueves 20 de agosto por 16 localidades de la provincia.

La apertura de esta edición incluyó, además, una muestra del folclore ourensano a cargo de la Escola de Danza-Castro Floxo de la Diputación de Ourense. Mientras que los representantes de las agrupaciones internacionales desfilaron por el escenario con sus trajes tradicionales, banderas y otros accesorios durante esta ceremonia de apertura para darse a conocer. El grupo armenio está representado por el Sebastia Dance Ensemble - Taron Aesthetic Center, con 30 integrantes; Ecuador, por el Elenco Ñukanchik, formado por 28 artistas; México, por la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua, con 31 participantes; Serbia, por el Folk Dance Group "Tucović", el grupo más numeroso, con 35 miembros; Taiwán, por el YiTzy Folk Dance Theatre, con 29 participantes; y Senegal, por el Ballet Jammu, que se incorpora por primera vez a las Jornadas con 16 artistas.

El Grupo mexicano en Ourense Xornadas de Folclore en el acto desfile inaugural / Iñaki Osorio

Así, la verdadera programación para disfrutar de sus actuaciones inicia este martes en Bande, concretamente en la plaza de la Constitución a las 20.30 horas con las actuaciones de las agrupaciones de Ecuador, Serbia y Taiwán. Ese mismo día, a las 22.30 horas, el Parque de O Aguillón de A Rúa será escenario de los espectáculos de Armenia, México y Senegal.

Como cada año, la programación es completamente gratuita y está organizada por la Diputación de Ourense, a través del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta y de los concellos que participan en el programa.

Para la Diputación, la continuidad de esta iniciativa permite reivindicar el valor del patrimonio cultural inmaterial y, al mismo tiempo, proyectar Ourense como un territorio abierto al mundo. Durante los próximos diez días, las plazas y espacios culturales de la provincia se convertirán así en lugares de encuentro entre diferentes culturas, con la danza y la música tradicional como principales herramientas para compartir identidades y estrechar vínculos.