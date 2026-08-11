Lucha contra el fuego
Extinguido el incendio forestal del concello ourensano de Baltar
El fuego, declarado el sábado en la parroquia de Garabelos do Bouzo, afectó a más de 138 hectáreas
El incendio forestal declarado el pasado sábado en el Concello de Baltar quedó finalmente extinguido a las 19.42 horas de este lunes después de permanecer activo durante más de 55 horas. El fuego, iniciado a las 12.21 horas en la parroquia de Garabelos do Bouzo, afectó a una superficie total de 138,82 hectáreas, según el balance definitivo de la Consellería do Medio Rural. Del terreno afectado, 82,82 hectáreas correspondieron a superficie arbolada y las 56 restantes a terreno raso.
El fuego había sido dado por controlado a las 21.42 horas del domingo, después de avanzar durante buena parte del fin de semana por una zona de monte próxima al núcleo de O Bouzo y llegar a generar preocupación entre los vecinos por su cercanía a algunas viviendas. La intervención de los medios de extinción permitió contener el avance de las llamas y alejar el peligro de las casas, en una jornada en la que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, complicaron los trabajos.
La situación obligó a mantener durante horas un amplio dispositivo desplegado sobre el terreno hasta conseguir estabilizar el perímetro y, finalmente, dar por extinguido el fuego. Para combatir el incendio se movilizaron de forma acumulada tres técnicos, 15 agentes, 33 brigadas, 20 motobombas, tres palas y una unidad técnica de apoyo. Por aire participaron seis helicópteros y nueve aviones. Al operativo de la Xunta se sumaron además medios estatales, entre ellos una brigada de la BRIF de Laza.
Combustible vegetal
El origen del fuego aún está siendo investigado, sin embargo ya en el fin de semana el regidor municipal de Baltar, José Antonio Feijóo, señalaba que «fue claramente intencionado». El alcalde exponía como apoyo a su opinión que pocos días antes se había registrado otro foco en la misma zona— un fuego que lograron apagar los propios vecinos— y consideraba «mucha casualidad» que volviese a producirse un incendio en el mismo punto.
A mayores, Feijóo alertaba de la necesidad de tener las fincas limpias para evitar que el «combustible vegetal prenda como gasolina» y, más, en un verano en el que «la escasez hídrica se nota en todo el municipio».
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