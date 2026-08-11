Campamentos de verano
El Campamento Urbano celebra su "Día de la Provincia" recorriendo Ourense
Tras recibir la visita del diputado Rosendo Fernández, los niños y niñas se divieron en excursiones a lo largo de varios concellos
El 39º Campamento Urbano “Ourense 2026” salía este lunes de la ciudad para celebrar una de las actividades favoritas de los niños y niñas participantes: el "Día de la Provincia". Una iniciativa de la mano de la Asociación Juvenil Amencer con la colaboración del concello de Ourense y la diputación provincial, la cual permite conocer mejor el territorio y poner en valor diferentes rincones de la provincia de Ourense.
La jornada comenzó a las 10.30 horas en la base del campamento, donde el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, participó en el tradicional “Buenos días” y conversó junto a los participantes y al equipo de monitores acerca de las riquezas ecológicas y naturales de la provincia. Fernández puso en valor una actividad que, después de 39 ediciones, se ha convertido en una de las citas clásicas del verano ourensano y destacó su contribución a la educación en valores, la participación juvenil y la convivencia.
Más tarde, en un total de diez autobuses, los niños y niñas partieron hacia Toén, Esgos, Maceda, Castrelo de Miño, Ribadavia, A Peroxa y A Merca. En cada destino, compartieron juegos y actividades con los niños y niñas de los municipios. La programación incluyó baños en piscinas y espacios fluviales, propuestas náuticas en Castrelo de Miño, una visita al museo de A Peroxa y diferentes actividades de ocio y animación, entre otras.
El Día de la Provincia se plantea así como una oportunidad para que los más jóvenes conozcan de primera mano la diversidad de Ourense, descubran nuevos espacios y estrechen vínculos con otros niños y niñas de la provincia. “Permite que las nuevas generaciones conozcan mejor su territorio, descubran su riqueza y refuercen el sentimiento de pertenencia a Ourense”, señaló Rosendo Fernández.
La programación del Campamento Urbano continúa este martes con el "Día de la Buena Gente", una jornada dedicada a conocer el trabajo de entidades y servicios que contribuyen al bienestar de la ciudadanía. Mientras que por la tarde, los participantes disfrutarán de talleres, deportes, juegos y actividades culturales en la base del campamento. Los mayores de 15 años pondrán el broche a la jornada con el juego de estrategia “Rommel vs. Montgomery”.
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