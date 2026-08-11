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El Campamento Urbano celebra su "Día de la Provincia" recorriendo Ourense

Tras recibir la visita del diputado Rosendo Fernández, los niños y niñas se divieron en excursiones a lo largo de varios concellos

Ourense Asociacion juvenil Amencer con la visita de Rosendo Luis Fernandez de la Diputacion Provincial

Ourense Asociacion juvenil Amencer con la visita de Rosendo Luis Fernandez de la Diputacion Provincial / Iñaki Osorio

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Antía Gallega

Antía Gallega

El 39º Campamento Urbano “Ourense 2026” salía este lunes de la ciudad para celebrar una de las actividades favoritas de los niños y niñas participantes: el "Día de la Provincia". Una iniciativa de la mano de la Asociación Juvenil Amencer con la colaboración del concello de Ourense y la diputación provincial, la cual permite conocer mejor el territorio y poner en valor diferentes rincones de la provincia de Ourense.

La jornada comenzó a las 10.30 horas en la base del campamento, donde el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, participó en el tradicional “Buenos días” y conversó junto a los participantes y al equipo de monitores acerca de las riquezas ecológicas y naturales de la provincia. Fernández puso en valor una actividad que, después de 39 ediciones, se ha convertido en una de las citas clásicas del verano ourensano y destacó su contribución a la educación en valores, la participación juvenil y la convivencia.

Más tarde, en un total de diez autobuses, los niños y niñas partieron hacia Toén, Esgos, Maceda, Castrelo de Miño, Ribadavia, A Peroxa y A Merca. En cada destino, compartieron juegos y actividades con los niños y niñas de los municipios. La programación incluyó baños en piscinas y espacios fluviales, propuestas náuticas en Castrelo de Miño, una visita al museo de A Peroxa y diferentes actividades de ocio y animación, entre otras.

El Día de la Provincia se plantea así como una oportunidad para que los más jóvenes conozcan de primera mano la diversidad de Ourense, descubran nuevos espacios y estrechen vínculos con otros niños y niñas de la provincia. “Permite que las nuevas generaciones conozcan mejor su territorio, descubran su riqueza y refuercen el sentimiento de pertenencia a Ourense”, señaló Rosendo Fernández.

Noticias relacionadas y más

La programación del Campamento Urbano continúa este martes con el "Día de la Buena Gente", una jornada dedicada a conocer el trabajo de entidades y servicios que contribuyen al bienestar de la ciudadanía. Mientras que por la tarde, los participantes disfrutarán de talleres, deportes, juegos y actividades culturales en la base del campamento. Los mayores de 15 años pondrán el broche a la jornada con el juego de estrategia “Rommel vs. Montgomery”.

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