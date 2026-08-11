Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo para el eclipseSAIC GaliciaDel Cunqueiro a LondresTerremoto en ColombiaReflote «Pepe Barreiro»Regreso Borja Iglesias
instagramlinkedin

Cultura

A biblioteca da Deputación de Ourense ultima a catalogación dos 3.000 exemplares dos fondos literarios e documentais de Xesús Alonso Montero

Este traballo técnico servirá para poñer a disposición de profesionais, investigadores e público o arquivo e biblioteca do filólogo, académico da lingua e catedrático, falecido en Vigo o pasado mes de febreiro, con 97 anos

Traballos de catalogación da biblioteca de Alonso Montero.

Traballos de catalogación da biblioteca de Alonso Montero. / Alberte Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. O.

Ourense

A Deputación de Ourense está a ultimar os traballos técnicos de revisión e catalogación dos arredor de 3.000 exemplares que compoñen a biblioteca persoal do intelectual, catedrático e académico Xesús Alonso Monterofalecido o pasado mes de febreiro en Vigo, aos 97 anos— , xunto co seu arquivo documental, e que logo da súa adquisición permanece custodiada na biblioteca da Deputación ourensá desde 2011.

Entre as últimas vontades do académico galego figuraba que toda a documentación de uso habitual, así como libros da súa propiedade que quedaran no seu despacho, pasarían a formar parte do seu arquivo literario «Alxam», nome que lle deu o propio Xesús Alonso. Tralo seu falecemento, este fondo incrementouse con preto de 500 novos exemplares e carpetas con documentos particulares.

Estes traballos de catalogación servirán para poñer a disposición de profesionais, investigadores e público e xeral a biblioteca do filólogo e catedrático, que constitúe un complemento básico do seu arquivo literario, composto por traballos enfocados no estudo de intelectuais e escritores como Castelao, Rosalía de Castro ou Curros Enríquez, dos que ademais Alonso Montero é autor de varios libros.

A documentación tamén inclúe artigos xornalísticos, textos sobre a súa traxectoria como político e tamén traballos relacionados coa súa etapa de máis de trinta anos como membro da Real Academia Galega, que Alonso Montero presidiu entre os anos 2013 e 2017.

En definitiva, a súa biblioteca e arquivo documental son unha fonte bibliográfica de gran interese para os estudosos da súa obra literaria. As consultas poderán realizarse desde a páxina web da Deputación de Ourense (depourense.gal/gl/biblioteca), clicando a continuación no enlace «O noso catálogo».

Noticias relacionadas y más

Sección reservada a Alonso Montero na biblioteca da Deputación de Ourense.

Sección reservada a Alonso Montero na biblioteca da Deputación de Ourense. / Alberte Paz

O arquivo persoal de Xesús Alonso Montero incorpórase aos fondos bibliográficos e documentais da Biblioteca da Deputación de Ourense, integrados na actualidade por preto de 60.000 exemplares, con 22 bibliotecas específicas de autores entre os que se atopan Eduardo Blanco-Amor, Ben Cho Shey, Pura de Dora Vázquez, Manuel Albendea, Matilde Lloria, a colección «carlista» de Rego Nieto, ou o fondo máis antigo de carácter local existente sobre Ourense, obra de Benito Fernández Alonso, cronista da provincia de Ourense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia Rodríguez, la saga ourensana que convirtió la lucha contra el fuego en una misión personal
  2. La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
  3. El relevo caribeño salva del cierre la histórica tienda de A Barreira, en el casco viejo de Ourense: «Trabajo desde los 16 años y ya nos toca descansar»
  4. Miguel Álvarez, el joven que evitó que una mujer se tirase al vacío en Ourense: «Fui corriendo y la agarré»
  5. Su demanda de 130.000 euros de indemnización se desestima porque tuvo la culpa del accidente de tráfico al adelantar con la moto a un quad en línea continua
  6. Camina varias horas por el monte y pide ayuda en Lobios tras caer por el coche por un desnivel y quedar inconsciente
  7. Un motorista resulta herido grave y sufre la amputación de una pierna tras una colisión frontal con un turismo en Ourense
  8. La obra en Ourense del futuro Parque Coto de Canedo, que incluirá una piscina de 733 metros cuadrados, ultima el aparcamiento subterráneo de 319 plazas

El área sanitaria de Ourense se prepara para el eclipse solar con refuerzos en toda la provincia

El área sanitaria de Ourense se prepara para el eclipse solar con refuerzos en toda la provincia

Piden que la demolición en el antiguo balneario de la Casa de Baños do Outeiro preserve su valor patrimonial y termal: «Esperamos sensibilidad y que no se destruya totalmente»

Piden que la demolición en el antiguo balneario de la Casa de Baños do Outeiro preserve su valor patrimonial y termal: «Esperamos sensibilidad y que no se destruya totalmente»

Después del eclipse total, Galicia ya mira al de 2027: el sur de la comunidad será el mejor lugar para verlo

Después del eclipse total, Galicia ya mira al de 2027: el sur de la comunidad será el mejor lugar para verlo

Profanación y robo histórico en una iglesia de Xinzo: la gran pérdida, una cruz tallada en plata del siglo XVIII de «valor incalucable»

Profanación y robo histórico en una iglesia de Xinzo: la gran pérdida, una cruz tallada en plata del siglo XVIII de «valor incalucable»

A biblioteca da Deputación de Ourense ultima a catalogación dos 3.000 exemplares dos fondos literarios e documentais de Xesús Alonso Montero

De una fábrica local a la prevención de incendios: los proyectos que nacen en San Xoán de Río

De una fábrica local a la prevención de incendios: los proyectos que nacen en San Xoán de Río

Anticipan cielos despejados en Ourense para el eclipse total de Sol de este miércoles

Anticipan cielos despejados en Ourense para el eclipse total de Sol de este miércoles

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia
Tracking Pixel Contents