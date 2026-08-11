El área sanitaria de Ourense se prepara para el eclipse solar con refuerzos en toda la provincia

Faltan algo más de 24 horas para el eclipse total de Sol y, aunque las preparaciones comenzaron hace meses, particulares, empresas e instituciones ultiman estos días los detalles para el fenómeno astronómico del siglo. Desde reorganizar salidas de montaña para escapar de las posibles nubes hasta coordinar a las fuerzas del Estado para que la alta concentración de movimientos en la carretera no provoque problemas, llegan en estas jornadas los últimos anuncios para disfrutar lo máximo posible del momento en el que la Luna tape el Sol. En la provincia de Ourense, ha sido la sanidad pública la que se ha puesto a punto para poder dar respuesta al movimiento social que se vivirá este 12 de agosto: el conjunto del área sanitaria de Verín, Valdeorras y la ciudad de As Burgas activará un operativo especial con motivo del eclipse solar.

Refuerzo sanitario en Valdeorras y Viana

Según se ha comunicado desde la institución sanitaria, el dispositivo tendrá una especial incidencia en la zona nororiental, pues, al ser la única de la provincia que podrá disfrutar del eclipse en su fase total, se espera una alta concentración de personas en los diferentes puntos de observación y miradores. De esta forma, O Barco, A Rúa, Rubiá, Vilamartín, Carballeda, A Veiga y Larouco, en Valdeorras, así como Viana do Bolo, estarán en el punto de mira de los sanitarios, especialmente entre las 19.30 y las 21.30 horas, durante la duración del eclipse.

Con este dispositivo de vigilancia, el área sanitaria busca estar prevenida ante las incidencias que puedan provocar tanto la alta concentración de circulación como las negligencias a la hora de observar el eclipse. La principal preocupación son los accidentes, traumatismos y caídas, pero también se mantendrá la atención ante posibles lesiones oculares compatibles con retinopatía solar, problemas dermatológicos relacionados con la exposición al sol o picaduras de insectos, entre otros.

El PAC de O Barco tendrá más personal

La principal novedad llegará en el PAC —Punto de Atención Continuada— de O Barco, donde se garantizará de manera preferente la presencia de dos profesionales médicos, dos de enfermería y un administrativo entre las 15.00 horas del miércoles y las 8.00 horas del jueves 13 de agosto. Además, a esa misma hora de inicio se comprobará la presencia de efectivos en el resto de PAC de la provincia, que permanecerán en situación de alerta ante las posibles incidencias derivadas del incremento de los desplazamientos y la concentración de personas.

El dispositivo se enmarca en la activación del nivel 2 del Platerga, el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, que contempla la coordinación de los dispositivos asistenciales del área sanitaria con los servicios de Urxencias, 061, 112, ambulancias y Protección Civil. Se alertará de este nuevo nivel al personal de guardia de presencia física y a los profesionales de los Servizos de Urxencias de los tres hospitales del área sanitaria, ya que será necesario mantener la plena disponibilidad de los recursos asistenciales de urgencias. Asimismo, se advertirá al personal médico de guardia localizada para que preste especial atención a su localización y pueda acceder de manera inmediata a su centro hospitalario en caso de ser requerido.

Protección ocular para ver el eclipse

Con todo, el área sanitaria insiste en que evitar inconvenientes y problemas pasa principalmente por la prevención a la hora de observar el eclipse: se debe evitar en todo momento la observación directa del Sol sin sistemas de protección ocular especialmente homologados para este fin, con el objetivo de prevenir lesiones oculares potencialmente graves.

A estas recomendaciones se suman las de planificar los viajes con antelación y respetar las indicaciones de los efectivos de seguridad. Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien ha estado este lunes en el mirador de Alixo, en O Barco de Valdeorras, uno de los puntos de observación donde se espera más afluencia, para revisar los preparativos de seguridad junto a representantes de la Policía Local y la Guardia Civil. Allí ha destacado la buena coordinación entre administraciones en el dispositivo de seguridad para disfrutar del eclipse con todas las garantías: «Estamos ante un momento histórico e o noso obxectivo é que os ourensáns e todas as persoas que se acheguen á provincia poidan desfrutar deste fenómeno extraordinario con seguridade», destacó.