Anticipan cielos despejados en Ourense para el eclipse total de Sol de este miércoles

Si algo hemos aprendido a lo largo de la historia en Galicia es a desconfiar del cielo al planificar una actividad en el exterior. Ya sea por borrascas, tormentas o, en los últimos años, por olas de calor, echar un ojo a las previsiones del tiempo forma parte de la rutina. Y con el eclipse total de Sol que viviremos este miércoles, 12 de agosto, el ojo avizor se intensifica aún más.

Sobre todo con las últimas previsiones meteorológicas, en las que las diferentes agencias advierten de la posible presencia de nubes bajas en varias zonas de Galicia, lo que pondría en peligro la posibilidad de contemplar un fenómeno astronómico no visto en 114 años. Sin embargo, quien tenga pensado disfrutar de él rodeado de termas, bicas o viñedos del Ribeiro puede respirar tranquilo: todas las zonas de la provincia de Ourense contarán con las condiciones ideales para disfrutar de la hora en la que el Sol se ocultará detrás de la Luna.

Así lo han confirmado los últimos informes de Meteogalicia, que incluyen a los 92 concellos de la región dentro de la zona favorable para ver el eclipse. Según los profesionales del servicio han informado a FARO, las previsiones apuntan a que, a la hora del fenómeno, los cielos estén despejados tanto en las zonas donde el eclipse será total como en aquellas donde se presentará como parcial, y a que no habrá «ningún impedimento» para disfrutarlo.

Nieblas al amanecer y calor durante la jornada

Eso sí, debido a la combinación del anticiclón situado sobre el centro de Europa y las bajas presiones del Atlántico, la inestabilidad se hará notar en la provincia durante el amanecer. Tanto el día del eclipse como desde este mismo lunes será esperable encontrar en las primeras horas de la mañana bancos de niebla en múltiples concellos, aunque desaparecerán a lo largo de las horas conforme el sol coja fuerza. Desde el servicio meteorológico tampoco descartan que en las zonas de montaña puedan aparecer nubes de evolución, es decir, aquellas que ascienden al cielo cuando el sol calienta el suelo. Sin embargo, no se trata de mantas de nubes bajas, sino de cúmulos en movimiento que no obstaculizarán el disfrute del fenómeno.

Aunque no estará marcado por las precipitaciones, el día del eclipse sí estará protagonizado por las altas temperaturas. A lo largo de la semana se producirá una entrada progresiva de aire cálido que provocará la subida de los termómetros, y que ya se ha hecho notar este lunes, pues la provincia ha registrado las cinco máximas gallegas del día, llegando a los 37 grados a las 18.50 horas en la ciudad de As Burgas. El miércoles 12 se espera que Ourense llegue a los 38 grados de temperatura, mientras que en el momento cumbre del eclipse los termómetros bajarán a los 32. En cuanto a las zonas donde se podrá divisar el eclipse total, O Barco de Valdeorras presentará temperaturas muy similares a las de la capital, mientras que en las montañas de A Veiga se prevé estar a unos 26 grados mientras la Luna tape el Sol, un registro parecido al que se dará en Viana o Castro Caldelas, también dentro de la fase total.

Miradores y astroturismo para ver el fenómeno

Teniendo el tiempo de cara, no son precisamente pocos los impresionantes puntos que ofrece la provincia para poder disfrutar del eclipse, tanto dentro como fuera de la fase de totalidad. En la lista de puntos de interés ofrecida por la Xunta de Galicia aparecen cinco destinos con sello Ourense: el monte do Viso, en Lobeira; la aldea de A Torre, en Paderne de Allariz; el Castro do Castrillón, en Larouco; la carretera entre Santa Mariña y Santigoso; y el mirador de Alixo, en O Barco de Valdeorras. Además, otras localidades han organizado experiencias especiales de astroturismo, como el destino Starlight Trevinca-A Veiga, que ofrece una salida privilegiada para contemplar el eclipse y la lluvia de perseidas.