Rescatan a un joven en el río durante una fiesta con DJ en O Carballiño y los efectivos impiden que varias personas se metan en el agua

El municipio ourensano de O Carballiño vivió este domingo una jornada de fiesta con afluencia multitudinaria, tanto en la gran romería popular por la 64 edición de la Festa do Pulpo, como en el evento de ocio pensado para el público más joven, con música y animación de DJ: la Festa da Xuventude tuvo lugar este año en la zona de As Barcias, por primera vez, debido al crecimiento importante de la asistencia esperada. El Concello destaca el éxito de la participación en esta cita de ocio, pero también asume el reto de mejorar y ampliar las medidas de seguridad para futuras ediciones. En el evento de este domingo se registraron incidentes. Del más destacado da parte el 112 en su boletín. El parque donde se celebró la fiesta se encuentra al lado del río. Un joven tuvo que ser rescatado del cauce del Arenteiro sobre la 1 de la madrugada, tras caer al agua. Se encontraba consciente cuando fue auxiliado —un policía local no dudó en lanzarse para ir a por él—, y fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario.

Tras una llamada de aviso a la central de emergencias, el 112 informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de O Carballiño, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil. Los bomberos y los agentes de la Policía Local colaboraron para rescatar al afectado. Tras una primera asistencia sanitaria en el lugar, la víctima fue trasladada en ambulancia.

En la fiesta de la juventud había «un importante operativo de seguridade» debido a la «masiva» afluencia a la celebración, con miles de personas presentes. «Supón un desafío para o Concello en materia de seguridade, polo que de cara á proxima edición da Festa do Pulpo avaliará novas medidas de seguridade, ademais da ampliación das existentes. En calquera caso, seguirá apelando á responsabilidade individual de cada persona para evitar poñerse en risco ou poñer a outras persoas con comportamentos inapropiados, motivados en ocasións como resultado do consumo alcol», expone el gobierno municipal en un comunicado, emitido este lunes.

Desmienten el bulo de un fallecimiento

Los efectivos de emergencias realizaron varias intervenciones durante la celebración de la fiesta, en especial en el entorno del río, con el objetivo de «evitar situacións de risco e impedir que persoas baixo os efectos do alcol accedesen a auga». El Concello destiente categóricamente «a noticia falsa sobre a morte dunha rapaza no río, e pide responsabilidade á hora de difundir informacións deste tipo, que provocan unha alerta innecesaria entre a poboación», recuerdan desde la administración local.

Más allá de que hubo varias intervenciones, al Concello sólo le consta que fuese necesario llevar a cabo un rescate, el que incluye el 112 en su parte de incidencias de madrugada en Galicia. El auxilio a este joven terminó con un traslado en ambulancia. Según el Ayuntamiento, el afectado se encontraba «baixo os efectos do alcol».