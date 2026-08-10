Obras
Invierten más de 850.000 euros en la humanización integral del núcleo rural de A Lonia, en Ourense: «Los vecinos llevaban mucho tiempo esperando esta obra»
Una intervención del Concello de Ourense mejorará y acondicionará la zona, con nueva pavimentación y una renovación completa de las infraestructuras básicas
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 6 meses
R. O.
En A Lonia, un núcleo rural del municipio de Ourense, se llevará a cabo una renovación integral de las infraestructuras básicas —saneamiento, abastecimiento, líneas de baja tensión, alumbrado público y telefonía—, además de trabajos de pavimentación y humanización. Las obras, impulsadas por el Concello de Ourense con un presupuesto de licitación de 852.821,00 euros, serán ejecutadas por la empresa ourensana Coviastec. Empieza la tarea.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, acudió junto a varios concejales del gobierno municipal a la zona este lunes, para comprobar el inicio de los trabajos de acondicionamiento. «Iniciamos una gran obra para el rural de Ourense. Los vecinos llevaban muchísimo tiempo esperando», valora.
El objetivo del proyecto es revitalizar la zona, mejorar los ámbitos y generar espacios de reunión vecinal. Si antes se priorizaban el paso de los vehículos y el aparcamiento, tras la reforma tendrá un mayor protagonismo el peatón.
El concejal de Urbanismo de Ourense, Francisco Lorenzo, indicó que la humanización integral del núcleo rural de A Lonia representa el punto de salida de una «nueva batería de obras» en la ciudad de Ourense.
Según el edil, la intervención renovará todas las redes de servicios, tanto la de abastecimiento —se sustituirá la trama actual de fibrocemento por fundición dúctil—, el saneamiento, que también se renovará, las redes de telecomunicaciones —se soterrarán las líneas de telefonía—, así como la mejora del alumbrado público.
En cuanto a la pavimentación, el propósito de la reforma incluye una mejora estética, manteniendo una plataforma única en calles estrechas en las que hay que compatibilizar la circulación de peatones y el tráfico rodado. «Es una obra muy demandada por los vecinos, llevábamos tiempo queriendo adjudicarla y será una realidad en breve», destaca Lorenzo.
Este proyecto está financiado por el Concello de Ourense con más de 800.000 euros. La Diputación aporta 4.500. El plazo de ejecución de los trabajos es de 6 meses.
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