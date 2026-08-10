Camina varias horas por el monte y pide ayuda en Lobios tras caer con el coche por un desnivel y quedar inconsciente

Poco antes de las cinco de la tarde de este domingo, un hombre de origen portugués apareció con heridas en la localidad de Compostela, en Manín, en el municipio ourensano de Lobios, y pidió ayuda, llamando por las puertas del pueblo con el objetivo de encontrar a alguien que le prestase auxilio. Parecía tener una muñeca rota y también afectada la clavícula, así como un golpe en la cabeza, según los signos que se observaban a simple vista. Según informó a la central de emergencias del 112 un particular de la aldea que lo atendió, el perjudicado relató que había sufrido un accidente de tráfico el domingo por la mañana, y que su vehículo se había precipitado por un desnivel. Según las palabras de la víctima, a consecuencia del impacto perdió el conocimiento.

Una vez que consiguió despertar, estuvo caminando durante varias horas por el monte, hasta que fue capaz de encontrar ayuda en la localidad ourensana de Compostela. El estado de desorientación que presentaba el afectado le impedía indicar con precisión el lugar exacto en el que se había registrado el siniestro de tráfico. Según las fuentes consultadas, aseguró que era el único ocupante del turismo —una de las cuestiones que preocupaban a los servicios de emergencia es que pudiera haber más personas afectadas—, y recordaba que había accedido desde Portugal a España por la zona de Portela do Home, en dirección a Lobios. A partir de ahí, lagunas.

Tras la llamada de aviso a la central de emergencias se puso en marcha un operativo integrado por Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Lobios. El varón herido fue trasladado en una ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Por otra parte, los servicios de emergencias pusieron en marcha un operativo de rastreo, para tratar de localizar el vehículo siniestrado, así como para aclarar las circunstancias de este suceso, poco habitual.

La búsqueda se suspendió a las 21 horas de este domingo, a la espera de la posible reanudación este lunes, una decisión que compete a la Guardia Civil. Durante la tarde del domingo los profesionales de emergencias estuvieron recorriendo la zona fronteriza desde Portela de Home ata A Madalena, por varias localidades del entorno y también algún camino rural, sin encontrar ningún indicio, ni siquiera marcas de frenada o restos de elementos de vehículo que pudieran servir de pista para la localización del lugar del accidente.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico intentan recabar más información sobre los hechos, entrevistándose con el perjudicado en el centro hospitalario, tras la primera asistencia de urgencia.