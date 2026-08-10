Más de 200 guardia civiles vigilarán la provincia de Ourense durante la jornada del eclipse

Más de 200 agentes de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo especial que se desplegará en la provincia con motivo del eclipse solar total del próximo miércoles, 12 de agosto. El operativo reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente ante la importante afluencia de visitantes que se espera en los principales puntos de observación.

El dispositivo contará con efectivos de Seguridad Ciudadana, del Subsector de Tráfico, Seprona, GREIM, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras y equipos de aeronaves no tripuladas PEGASO. También participarán Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y los Centros Operativos, junto con las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para realizar un seguimiento permanente del operativo.

En concreto, la Guardia Civil reforzará su presencia en las principales vías de comunicación, los accesos a los puntos de observación y los espacios naturales en los que se prevé una mayor concentración de espectadores. El objetivo será ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir infracciones y delitos y garantizar una rápida respuesta ante cualquier emergencia. Este despliegue en la provincia forma parte del dispositivo nacional preparado por la Guardia Civil, que contará con más de 24.000 efectivos y garantizará la seguridad en más de 660 puntos de observación en todo el territorio nacional.

Trives mira al cielo

Uno de los municipios que se prepara especialmente para la llegada de visitantes es A Pobra de Trives, donde el eclipse podrá contemplarse en su totalidad y tendrá una duración de 38 segundos, por lo que el Concello lleva tiempo trabajando en una jornada que pretende ser una experiencia para vecinos y familias y, al mismo tiempo, una oportunidad para mostrar el potencial turístico, natural y astronómico de un territorio en liza por ser Destino Turístico Starlight.

La programación, diseñada en colaboración con el Concello de Manzaneda y la Estación de Montaña Manzaneda— con quien comparte candidatura Starlight— tendrá como principal punto de referencia Cabeza Grande, concretamente la zona de las antenas.

Aunque en Trives existen numerosos lugares desde los que será posible observar el eclipse, Cabeza Grande será el enclave preferente para la jornada organizada por el Concello por su altitud, sus condiciones de visibilidad, el espacio disponible para estacionamiento y la posibilidad de concentrar en un mismo lugar las actividades previstas. Así pues, en la zona de las antenas se desarrollará una observación guiada con la presencia de un experto en astronomía, que explicará las diferentes fases del fenómeno y ayudará a comprender qué estará sucediendo en el cielo. Además, antes y después del eclipse, habrá música a cargo de un DJ de la zona.

Desde el consistorio ensalzan que el interés por el fenómeno se deja notar indudablemente en el sector turístico. La ocupación hotelera y turística en Trives se aproxima al 100 % para esas fechas «y quedan muy pocas habitaciones disponibles en los establecimientos del entorno», dicen desde el concello que persigue como objetivo «que muchas de las personas que descubran Trives por el eclipse decidan repetir».

Los desplazamientos

Ante la elevada afluencia prevista a todos los concellos donde el eclipse será total, especialmente en la comarca de Valdeorras, la Guardia Civil recomienda planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

También pide estacionar únicamente en los lugares habilitados y evitar arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia. Insisten, asimismo, en la necesidad de respetar el entorno y en que no debe aparcarse sobre vegetación seca por el riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes de los vehículos.