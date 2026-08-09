Un robo en pareja de 195 boletos de la ONCE en un bar del municipio ourensano de San Amaro se salda con una condena

Un hombre de 52 años y una mujer de 32 se pusieron de acuerdo para cometer un robo en un bar en el municipio ourensano de San Amaro. La mujer propuso al varón cometer este delito y él aceptó. Actuaron entre las 3 y las 4 horas de la madrugada del 30 de abril de 2022. Tras levantar la persiana del establecimiento de hostelería, forzaron una ventana y accedieron al establecimiento. Los dos ladrones se apoderaron de 250 euros en monedas y billetes, así como de un total de 195 boletos de la ONCE, de distintos juegos de azar.

En concreto, los delincuentes se llevaron del bar 100 boletos de 1 euro del juego «Siete y Media»; 50 boletos de dos euros del «X10»; 30 cupones de 5 euros del juego «un millonario»; así como 15 de diez euros la unidad del «Megamillonario». El precio de venta de los billetes de la ONCE de los que se apoderaron estos ladrones sumaba 500 euros.

Con todo, esta cantidad fue inferior al perjuicio ocasionado al hostelero con los desperfectos causados para cometer el robo. El importe de los daños provocados con el acceso ilegal al local ascendió a un total de 570 euros. La compañía aseguradora resarció al perjudicado, y la empresa se personó en el procedimiento judicial contra los dos delincuentes, para reclamar un perjuicio total de 820 euros. Los cupones de la ONCE sustraídos no fueron recuperados. El vendedor, que los había dejado en depósito en el establecimiento hostelero, también reclamaba los 500 euros.

Una sentencia de conformidad dictada por la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense confirma la responsabilidad de los dos acusados. La resolución admite que la mujer sufre trastorno mental y del comportamiento por el consumo de múltiples sustancias, «si bien no ha sido posible determinar el grado de afectación de la misma al tiempo de ocurrir los hechos», precisa la juzgadora.

Los acusados se conformaron con una pena de un año de prisión y el pago entre ambos de los 1.320 euros de indemnizaciones para el vendedor de la ONCE y la aseguradora del bar. La pena de prisión del varón queda suspendida, con la condición de que no cometa ningún nuevo delito en dos años, realice trabajos en beneficio de la comunidad durante 75 días y abone la responsabilidad civil «en la medida de sus posibilidades económicas», concede la sentencia.