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Muere una mujer tras caer de su caballo en Verín

Ocurrió en un camino de tierra de la parroquia de Tamagos

La sala de operaciones del Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia.

La sala de operaciones del Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia. / ANA VARELA

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Lucila González

Una persona ha fallecido este domingo tras caer de un caballo en un camino de tierra, mientras paseaba por el concello de Verín.

El accidente se produjo alrededor de las 11.30 horas de la mañana, momento en el que un particular alertó al 112 Galicia comunicando que una persona se había caído de un equino y se encontraba inconsciente en un camino de la parroquia verinesa de Tamagos.

Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y la Policía Local de Verín y, además, el 061 llegó a movilizar su helicóptero medicalizado, con base en Ourense, para atender a la persona accidentada, una mujer sexagenaria.

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Los profesionales sanitarios se desplazaron rápidamente hasta el lugar y comprobaron que la persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos de emergencias practicaron maniobras de reanimación en el propio punto, pero, pese a los esfuerzos solo pudieron finalmente confirmar su fallecimiento.

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