La montaña de Ourense entra en aviso amarillo por altas temperaturas

La montaña ourensana estará este lunes en nivel 1 de alerta, amarillo, por un episodio de calor. La Xunta activa este sistema dentro del plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, a partir de los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia.

Precisamente, según MeteoGalicia, una masa de aire cálido procedente del sur de la península Ibérica comenzará a entrar en Galicia a partir de este lunes, por lo que la situación, combinada con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes, aunque podría alargarse hasta el viernes.

Así pues, la alerta afecta a los municipios incluidos en la zona isoclimática de montaña de la provincia, lo que incluye los concellos de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Desde la Xunta recuerdan las recomendaciones: beber más líquidos, sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta, y evitar las bebidas alcohólicas, calientes, el café, el té, la cola y las muy azucaradas. También aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, evitar comidas copiosas y utilizar ropa ligera y holgada, además de sombrero, gafas de sol y protección solar. Además, durante las horas de más calor aconsejan permanecer en espacios ventilados o acondicionados, buscar la sombra y reducir la actividad física.