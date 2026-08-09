Alerta por calor
La montaña de Ourense entra en aviso amarillo por altas temperaturas
Una masa de aire cálido procedente del sur de la península provocará un aumento de las temperaturas hasta el viernes
La montaña ourensana estará este lunes en nivel 1 de alerta, amarillo, por un episodio de calor. La Xunta activa este sistema dentro del plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, a partir de los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia.
Precisamente, según MeteoGalicia, una masa de aire cálido procedente del sur de la península Ibérica comenzará a entrar en Galicia a partir de este lunes, por lo que la situación, combinada con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes, aunque podría alargarse hasta el viernes.
Así pues, la alerta afecta a los municipios incluidos en la zona isoclimática de montaña de la provincia, lo que incluye los concellos de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.
Desde la Xunta recuerdan las recomendaciones: beber más líquidos, sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta, y evitar las bebidas alcohólicas, calientes, el café, el té, la cola y las muy azucaradas. También aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, evitar comidas copiosas y utilizar ropa ligera y holgada, además de sombrero, gafas de sol y protección solar. Además, durante las horas de más calor aconsejan permanecer en espacios ventilados o acondicionados, buscar la sombra y reducir la actividad física.
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