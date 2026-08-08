El servicio del hospital de Ourense que esteriliza el instrumental con máxima desinfección: «Todo el material que sale está preparado para ser utilizado en los quirófanos con total seguridad»

Bajo el suelo, en el sótano -2 del edificio quirúrgico del hospital universitario de Ourense, trabaja un servicio esencial que desempeña un papel poco visible pero fundamental para garantizar que la asistencia sanitaria a los pacientes sea segura y el instrumental empleado en las distintas unidades esté esterilizado para el contacto con cada paciente, con plena desinfección. Esta central procesa casi 70.000 entradas anuales de material sanitario —una media de 250 al día—, entre el que se incluye todo el instrumental que se utiliza en las más de 19.000 intervenciones quirúrgicas que tienen lugar a lo largo del año en el CHUO, entre operaciones programadas y urgentes. El servicio también esteriliza objetos de trabajo asistencial de las áreas de consultas, plantas de hospitalización, Urgencias y del 061, entre otros dispositivos. Además, suministra a los quirófanos y a las diferentes unidades del CHUO material fungible estéril, como batas quirúrgicas, gasas o compresas.

Se lleva a cabo «un exhaustivo proceso de limpeza, revisión, preparación, esterilización, control e distribución antes de volver estar dispoñible para o seu uso asistencial», resalta la enfermera Carmen María Aldemira Arias, supervisora del área de Servicios Especiales.

El servicio dispone de una nueva cabina de lavado, en la que se han invertido 220.000 euros, que permite procesar a la vez hasta quince contenedores de instrumental quirúrgico. La nueva maquinaria complementa la tarea de los cuatro equipos de lavado que ya había, así como cuatro autoclaves de esterilización y un nuevo equipo que realiza la labor de desinfección a baja temperatura. El coordinador del servicio, Antonio Araujo Pérez, destaca el avance que supuso, hace dos años, la instalación de estos equipos de esterilización a baja temperatura, con una inversión de 605.000 euros en los equipos instalados en el CHUO, Verín y O Barco de Valdeorras.

En las instalaciones de Ourense se han acometido varias mejoras. Hay un sistema nuevo de extracción de vapores y se ha ampliado la planta de tratamiento de agua de alta pureza. Este recurso es clave para prolongar la vida útil del instrumental y garantizar la máxima calidad del proceso de esterilización. La obra de acondicionamiento de las instalaciones ha supuesto una inversión de casi 50.000 euros.

Una profesional del servicio de esterilización. / FDV

Rastreo del instrumental con control informático

El funcionamiento de los procesos en este servicio poco conocido del CHUO sigue una estricta trazabilidad, que se controla de manera informatizada en los tres hospitales públicos de la provincia, con un sistema de gestión integral que permite el rastreo total del instrumental, hasta que llega al paciente. «Esta implantación permite coñecer en todo momento a localización exacta e o estado de cada peza mediante sistemas de identificación por código de barras», resume el enfermero Christian Paradelo Rodríguez, supervisor del servicio.

La cualificación técnica del personal, con una formación específica, resulta diferencial. «Realiza un labor moi diferente ao desenvolvido noutras unidades asistenciais e desempeña un papel determinante na prevención das infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria (IRAS), ao asegurar que todo o material utilizado cos pacientes cumpra os máximos estándares de seguridade e calidade», dice Christian.

El área sanitaria provincial recalca que «a actividade deste servizo pon de manifesto que detrás de cada intervención cirúrxica e de cada procedemento sanitario existe un amplo conxunto de profesionais cuxo traballo, aínda que discreto e pouco visible para a cidadanía, resulta imprescindible para ofrecer unha atención sanitaria segura, eficiente e da máxima calidade»

Tras ser empleado en los quirófanos, el instrumental es registrado y trasladado a la central de esterilización, donde se realiza un proceso de lavado y desinfección a alta temperatura. Profesionales especializados revisan los objetos a mano, los preparan y empacan antes de su esterilización mediante autoclaves o equipos específicos de baja temperatura, según las características de cada material. Finalmente, se distribuyen de nuevo a las distintas unidades hospitalarias, preparados para un nuevo uso, con seguridad.

Trabajadoras del servicio. / FDV

«Temos controis físicos que consisten en comprobar que os parámetros das máquinas son os correctos, e a maiores temos controis químicos, que van inseridos nos paquetes que acompañan as caixas cirúrxicas, e tamén uns controis biolóxicos para comprobar a eliminación dos posibles microorganismos que puideran sobrevivir ao proceso de esterilización», explica Carmen Hermida Fernández, enfermera del servicio. «Estes controis asegúrannos que todo o material que sae da nosa central está preparado para ser utilizado nos quirófanos con total seguridade», resume.

El área sanitaria provincial recalca que «a actividade deste servizo pon de manifesto que detrás de cada intervención cirúrxica e de cada procedemento sanitario existe un amplo conxunto de profesionais cuxo traballo, aínda que discreto e pouco visible para a cidadanía, resulta imprescindible para ofrecer unha atención sanitaria segura, eficiente e da máxima calidade».