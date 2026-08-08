Primeras restricciones en concellos de Ourense por la sequía: cortes nocturnos, prohibiciones de usos y advertencias de retiradas del suministro

El cambio climático favorece la aparición de situaciones de contraste y la concatenación, a veces, de fenómenos extremos: de las lluvias intensas y continuadas a escenarios prolongados de escasez. En un mismo año hidrológico, Galicia ha experimentado un tren de borrascas y temporales, que regó la comunidad el pasado invierno, antes de dar paso a una primavera y un verano caracterizados por registros de precipitaciones por debajo de lo habitual. Desde finales de febrero las lluvias han sido un 49% inferiores a la media para un periodo de marzo a julio. A estas alturas de la época estival, en el mes en el que más crece la ocupación de las aldeas, la situación es de prealerta por sequía. En la cuenca del Miño-Sil está activado el nivel amarillo en el Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Baixo Miño y Limia. La Confederación Hidrográfica insta a las administraciones locales —competentes en el abastecimiento— a aplicar medidas de mayor vigilancia y control. Varios concellos ourensanos han emitido bandos y avisos por redes sociales para solicitar un consumo responsable, además de advertir de las consecuencias, drásticas incluso, en los casos de incumplimientos. En algunos lugares ya han comenzado las restricciones, con cortes nocturnos. La falta de agua, con algunos depósitos de captación bajo mínimos, coincide con un incremento notable de la población en el rural en estas semanas de vacaciones, fiestas parroquiales y reuniones.

El Concello de A Pobra de Trives informó este viernes de cortes programados de madrugada, entre las 0:00 de la medioanoche y las 6:30 de la mañana, que afectarán sólo a una parte de la población. El depósito de Carballal está recibiendo menos caudal del habitual por la sequía —se detectó en los controles rutinarios realizados varias veces al día—, lo que se suma a un aumento relevante de consumo en los últimos días, por la mayor afluencia de personas al municipio en agosto. Para mantener el abastecimiento durante el día la solución decidida es este corte nocturno, cuando la demanda de los usuarios es menor, con el objetivo de permitir la recuperación de los niveles en el depósito. Se trata de una medida preventiva y temporal —dependerá de la evolución— que busca asegurar el suministro durante la situación de escasez.

«O corte do subministro de auga non afecta a toda a poboación», afirma el Concello. «A incidencia afecta principalmente á zona comprendida dende O Agro cara ao núcleo urbano, así como aos edificios de maior altura de San Bartolomé, O Toural e a Rúa San Martín, onde pode producirse perda de presión ou falta de subministro debido á diminución da presión na rede. O resto do municipio non se ve afectado», puntualizan desde Trives. La mayor parte de la población recibe el suministro de la traída del bombeo de Guístolas, que no presenta problemas.

El Concello de Melón ha informado de que la Comunidade de Augas do Padrón comprobó el 6 de agosto que el caudal que está llegando «é moi reducido», una situación que «obriga a tomar medidas para garantir o abastecemento». Desde este pasado jueves y «ata novo aviso», el suministro de agua permanece cortado desde las 22 horas de la noche hasta las 8 de la mañana. El servicio sólo podrá emplearse «para usos de primeira necesidade». La Comunidade de Augas do Padrón pide a los vecinos «responsabilidade e colaboración, para evitar ter que adoptar medidas máis restritivas».

Desde otros lugares, el aviso de las posibles consecuencias es más severo: «Os veciños que continúen realizando un consumo abusivo ou indebido da auga da traída verán interrompido o seu subministro», afirmó este viernes el Concello de Esgos. «Está totalmente prohibido utilizar a auga da traída para regar, baldear, lavar vehículos, encher piscinas ou calquera outro uso que non sexa o estritamente esencial. A colaboración de todos é imprescindible para garantir o abastecemento da poboación», subraya este ayuntamiento. «Ante a grave escaseza de agua que estamos a sufrir, vémonos na obriga de adoptar medidas inmediatas e contundentes».

En Leiro, desde finales de julio se han producido cortes en el abastecimiento en algunas parroquias, debido a problemas de captación en el río Viñao, por su bajo caudal. El Concello y la empresa adjudicataria adoptaron medidas de urgencia y el alcalde emitió un bando solicitando un consumo responsable del agua, «un ben escaso neste momento», recuerda el regidor, «estando o seu uso autorizado unicamente para o consumo propio dos domicilios».

Xunqueira de Ambía es uno de los numerosos concellos de Ourense que, por el retorno de población para disfrutar del verano y también por el turismo, nota un gran aumento de la demanda de agua en un contexto de escasez. En las últimas tres semanas el consumo, que el Concello califica de «abusivo», dobló el de los últimos cuatro meses. «Coa finalidade de poder evitar o corte da auga ao longo da noite, para a recuperación do nivel dos depósitos, non podemos desperdiciala».

En San Cristovo de Cea, personal municipal lleva a cabo controles periódicos de los contadores «coa finalidade de comprobar que os consumos están axustados ás normas de convivencia e que non se producen abusos», advierte un bando del alcalde. Incumplir las prohibiciones en esta situación de escasez dará lugar a una sanción. En el caso de que el incumplimiento conlleve un consumo abusivo, «a infracción levará aparellada a inmediata orde de corte do subministro», avisa el regidor.

«Dada a situación de vaga de calor estase producindo un aumento de consumo de auga de xeito excesivo, polo tanto lembráse que o uso da auga potable municipal non debe ser para actividades non esenciais», subraya el Concello de A Peroxa, en la misma línea informativa de la mayoría de entidades locales, tras la declaración de prealerta.

«Ante a situación hídrica actual, é fundamental facer un uso responsable da auga para garantir o abastecemento a toda a veciñanza», indica el Concello de Coles, que llama a la concienciación. «Pequenos xestos do día a día poden marcar a diferenza: pecha a billa cando non sexa necesario; prioriza a ducha fronte ao baño; rega nas horas de menor calor e evita desperdicios; revisa posibles fugas na túa vivenda; aproveita a auga sempre que sexa posible e fai un consumo consciente», solicitan en este municipio.

«A concienciación e o compromiso individual son as mellores ferramentas para garantir que a auga chegue a todos os fogares sen interrupción», expresa el Concello de A Merca, en un tono similar, instando a «evitar calquera tipo de despilfarro», pauta que la entidad local marca como premisa para «evitar restricións no subministro básico».

San Amaro también pide sentidiño: «Cada pequeno xesto conta. Entre todas e todos podemos contribuír a garantir o abastecemento de auga e protexer un recurso esencial», subraya el ayuntamiento.

En Barbadás el Concello implementa políticas de ahorro, por ejemplo con la sustitución de las plantas ornamentales de temporada por especies perennes, y cambiando el riego convencional por el sistema por goteo. Son medidas que «permiten aumentar a duración das plantas ao mesmo tempo que reducir o consumo de auga».