Prevención que cuida el corazón: «La esperanza de vida de pacientes con hábitos saludables llega a ser 10 años mayor; es básico no fumar, hacer ejercicio y evitar la obesidad»

Desde hace un mes, el ourensano Moisés Rodríguez Mañero (Xinzo de Limia, 1980) lidera el servicio de Cardiología en el Hospital Universitario de Ourense. Este especialista, que cuenta con dos doctorados en Medicina sobre fibrilación auricular y el síndrome de Brugada, y ha combinado trayectoria asistencial, docente e investigadora —es experto en electrofisiología y tratamiento de las arritmias, así como autor de más de 220 publicaciones científicas—, llega con ganas y objetivos ambiciosos en su primera experiencia profesional en el área sanitaria de la provincia. Hay carencias en las esperas, él admite el problema y quiere combatirlo de manera decidida. En una de las zonas más envejecidas de Europa, con un perfil frecuente de pacientes mayores y con patologías crónicas, Mañero pretende atajar las listas de espera, mejorar los tratamientos de arritmias y potenciar la investigación.

El nuevo jefe de Cardiología en Ourense profundizó en su formación en centros de referencia internacionales, como el Heart Rhythm Management Centre de Bruselas y el Methodist Hospital de Houston (Estados Unidos), donde realizó una estancia posdoctoral en investigación sobre neuromodulación cardíaca. Desde 2016 ejercía como cardiólogo en el hospital clínico universitario de Santiago, donde coordinaba el área de investigación cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

El primer gran hito de la etapa ourensana de Mañero será la puesta en marcha en el CHUO de una Unidad de Arritmias. Una de cada cuatro muertes que se registran en la provincia de Ourense son la consecuencia de una patología cardiovascular. El año pasado se produjeron 4.824 defunciones en territorio ourensano, de las cuales 1.245 —el 25,85%— se debieron a enfermedades del sistema circulatorio y del corazón, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La prevención y el fomento de hábitos saludables son herramientas inviduales esenciales.

Pregunta: ¿Cuáles son sus principales objetivos en el servicio, así como las líneas de trabajo que pretende marcar?

Respuesta: En primer lugar, vengo a ayudar a los compañeros que ya estaban aquí; hay un nivel clínico asistencial muy bueno, pero están sobrepasados por la sobrecarga asistencial, lo que ha generado unas listas de espera bastantes largas. Ahora nos hemos incorporado cinco cardiólogos, con posibilidad de que todavía aumente la plantilla en estos meses, para organizar la unidad y dar solución a las listas de espera tan largas que tenemos ahora mismo. En segundo lugar, me apasiona montar aquí la Unidad de Arritmias, con quirófano y salas, para poder dar solución en Ourense sin tener que derivar a los pacientes a otras áreas, ni a Vigo ni a Santiago. Todavía está en fase de licitación y hasta dentro de dos o tres años no vamos a tener la estructura que nos gustaría pero, entretanto, vamos a dotar instalaciones que ya tenemos con material de electrofisiología de último nivel. El objetivo es que ya en este mismo año podamos empezar a hacer el tratamiento de arritmias, lo que va a tener relevancia en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes y también desde el punto de vista del pronóstico. Gran parte de las intervenciones de arritmias disminuyen complicaciones tromboembólicas, como los ictus, además de evitar la progresión a insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Tener la Unidad de Arritmias operativa en Ourense va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes de Ourense.

P: ¿A cuánto ascenderá la plantilla de médicos especialistas con su llegada y la de los otros cuatro facultativos?

R: Vamos a ser veinte cardiólogos. Aunque idealmente nos gustaría contar con alguno más, ya es un número razonable y decente para poder dar solución a la patología cardíaca en Ourense.

P: ¿En qué ámbitos es más preocupante el aumento de la lista de espera?

R: Lo que más nos preocupa es la primera consulta, porque son pacientes que todavía no han sido valorados por el servicio de cardiología y probablemente habrá un porcentaje de pacientes cuya patología sí que sea importante. Por eso vamos a hacer todos los esfuerzos. Hemos empezado con un programa de mañana y tarde; se están haciendo cinco tardes a la semana para ver primeras consultas de pacientes derivados por el médico de atención primaria. Nuestra meta es que a finales de año estemos al día con las primeras consultas. Una vez solucionemos ese problema más prioritario después daremos solución a las consultas sucesivas, donde está el gran porcentaje de atasco ahora mismo. El objetivo es tener en unos meses una lista de espera tan razonable que, cuando el compañero de atención primaria nos demande una consulta, le demos solución en unos días.

P: Parte de la frecuentación de pacientes al servicio de Urgencias, sobrecargado y con déficit de médicos, es de personas que no pueden permitirse aguardar largas esperas.

R: Si solucionamos las listas de espera vamos a descongestionar las Urgencias. Uno de los programas que tenemos es crear un Hospital de Día, para que al paciente patológico crónico lo podamos tratar ahí y no precise no sólo la asistencia a Urgencias, sino a lo mejor tampoco un ingreso por parte de Cardiología.

Mañero, en un pasillo del hospital de Ourense. / Brevebretema

P: ¿Cuáles son los campos de atención principales en salud cardiovascular en un área sanitaria envejecida como es Ourense?

R: Estamos viendo patología degenerativa, sobre todo valvulopatías, que son propias de la edad mayor. Esperamos que vaya a ser creciente en los próximos años y por eso, con la Unidad de Arritmias y con la Unidad de Hemodinámica, intentamos reorganizarlo todo para que podamos ser ágiles y dar solución en Ourense a la patología valvular degenerativa. Desde el diagnóstico hasta la finalización del tratamiento, hacer todo en el área sanitaria de Ourense.

P: ¿Cómo suele comportarse la enfermedad crónica cardiovascular en personas mayores?

R: La patología del anciano suele ser degenerativa y condiciona, a nivel valvular o arterial, algún tipo de insuficiente cardíaca. El abordaje es muy multidisciplinar. Cardiología tiene que dar solución, pero siempre de la mano —y creo que es la clave— de Atención Primaria y de Medicina Interna. Nuestra intención es trabajar de forma conjunta. En el ámbito hospitalario ya estaba funcionando muy bien la interrelación entre especialidades. En la colaboración extrahospitalaria tenemos que trabajar para que podamos dar solución muy rápida a los problemas.

P: ¿Cuáles son los principales factores de protección de la salud cardiovascular según la evidencia científica que hoy se conoce?

R: Es muy importante concienciar a la población de que en la cardiología, a diferencia de otras especialidades, los hábitos de vida juegan un papel fundamental. La esperanza de vida en pacientes que cumplimentan adecuadamente las medidas de prevención, y trabajan esos factores de riesgo, llega a ser diez años mayor que aquellos pacientes que no se adhieren a esos patrones. Es básico no fumar, hacer ejercicio y evitar la obesidad. Simplemente con eso podemos evitar muchísima patología cardiovascular.

P: Desde su experiencia clínica e investigadora, si colocamos en la balanza la alimentación y el ejercicio, ¿hay alguno de estos hábitos más decisivo que el otro, o deben ir en correlación?

R: Creo que lo más importante es no fumar. El tabaquismo ha sido una lacra de nuestra sociedad. Es una pena ver a gente fumando, porque mucha gente muere de forma crónica, con patología cardiovascular, con amputaciones, con tumores, con enfermedades crónicas derivadas del tabaco. Es fundamental no fumar. Después, en la balanza entre dieta y ejercicio, tiene que haber un equilibrio entre las dos. Sin duda, el ejercicio es prioritario en nuestra sociedad.

P: ¿Observan, desde el ámbito sanitario, cambios positivos en hábitos generales sobre actividad física?

R: Mi percepción es que, sobre todo en la población joven, hay mucha concienciación de la importancia del deporte y los hábitos de vida. Influye positivamente en la prevención de enfermedad cardiovascular.

P: En el campo del corazón, ¿siempre se está a tiempo de mejorar la salud cambiando los hábitos?

R: En cuanto dejas de fumar, en año y medio o dos años, probablemente el riesgo se equilibre en salud cardiovascular y sea el de la población general. Por eso nunca es tarde para dejar de fumar.

P: ¿Cómo puede incidir en la salud cardiovascular la vida en un territorio como este, más afectado por el calor extremo y los episodios prolongados de altas temperturas?

R: Cada vez hay más evidencia de que no sólo el clima, sino también la polución, juegan un papel fundamental en patología cardiovascular. Ourense tiene un problema de polución importante, ahí tendrán que trabajar los organismos políticos. Nosotros lo que podemos hacer es contrarrestar eso con los hábitos de vida.

P: ¿El exceso de ejercicio es perjudicial?

R: El ejercicio extremo puede ser un factor de riesgo para determinadas enfermedades, sobre todo arritmias, pero en general el problema no está en los deportistas, sino en el sedentarismo. Obviamente hay que seguir el sentido común, con medidas de hidratación y evitando las horas de mayor exposición al calor.

El jefe de Cardiología de Ourense, durante la entrevista. / Brevebretema

P: Usted ha trabajado en el sistema público de salud y también en el sector privado. ¿Son compatibles, o hay que marcar límites, para una correcta gestión de los pacientes?

R: Soy médico de la sanidad pública y defensor a ultranza de la sanidad pública, el mayor logro de nuestra sociedad. Ser defensor de la sanidad pública no te coloca en contra de la sanidad privada. Creo que la sanidad privada es una ayuda sobre todo en sistemas con mucha sobrecarga asistencial; puede descongestionar la pública, pero tiene que ser siempre una elección y no una necesidad. El paciente que acude a la sanidad privada es porque lo ha escogido, pero no puede ser una necesidad. Hay que marcar una línea firme entre la sanidad pública y la privada, es algo que quiero que quede muy claro en el servicio. Son dos sanidades complementarias pero ninguna va a suponer un trasvase de una hacia la otra.

P: El CHUO es un hospital universitario, con labor docente consolidada, y usted es autor de más de 220 publicaciones científicas en revistas especializadas. ¿Qué metas tiene en investigación aquí?

R: Creo que Ourense puede hacer una gran investigación clínica, uno de mis objetivos es fomentarla. Tenemos muchos proyectos a nivel nacional y también internacional, en concreto con Houston (Estados Unidos). También quiero mantener la colaboración con el laboratorio de investigación básica de Santiago.

P: ¿Necesita el servicio más y mejor equipamiento, como recursos de alta tecnología?

R: Tenemos un plan de necesidades del servicio para las áreas de imagen, arritmias o cardiopatía isquémica. La mejora de las instalaciones es importante para la asistencia clínica y también para determinada labor de investigación, porque algunos proyectos requieren determinados equipamientos, que ya tenemos previstos para disponer de ellos a partir de septiembre.

P: ¿Qué lo empujó a usted a querer ser cardiólogo?

R: La cardiología es una especialidad muy resolutiva; casi siempre tenemos solución para la patología cardiovascular. Primero, la prevención; después, el tratamiento médico o intervencionista. El cardiólogo puede hacer casi todo, desde el diagnóstico clínico hasta el tratamiento, dando continuidad al paciente desde que lo conocemos hasta que finalizamos el proceso. Con los tratamientos que estamos instaurando y el conocimiento que tenemos de la patología cardiovascular, la esperanza de vida media ha aumentado. Determinadas intervenciones y determinados fármacos, como sólo la anticoagulación, por ejemplo, mejoran el pronóstico de los pacientes.

P: En la época del 'doctor Google', con fuentes abiertas que pueden confundir, ¿cuáles son los signos reales de alerta para pedir ayuda?

R: El dolor torácico opresivo, sobre todo de esfuerzo, es un síntoma de alerta. La dificultad para respirar o el cansancio con esfuerzos es otro. El síncope representa otro motivo de alerta.