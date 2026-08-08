Un incendio forestal permanece activo en el concello ourensano de Baltar tras quemar 95 hectáreas

El fuego volvió este sábado a los montes ourensanos. Un incendio forestal declarado en el concello de Baltar, en la parroquia de Garabelos do Bouzo, continúa activo después de haber afectado ya a una superficie estimada provisionalmente, al cierre de esta edición, en 95 hectáreas. El fuego comenzó a las 12.21 horas y durante la tarde avanzó hacia el término municipal de Xinzo de Limia, mientras los medios de extinción trabajaban para contener su perímetro.

Las llamas llegaron a aproximarse a la aldea de O Bouzo y a viviendas de la parroquia, aunque la actuación de los equipos de extinción permitió alejar el riesgo y contener el avance del incendio sin que llegase a suponer un peligro para los vecinos de la aldea, pese a que el viento no fue compañero de las labores de extinción.

La Consellería de Medio Rural desplegó un amplio operativo para hacer frente al incendio, cuya gran columna de humo podía verse desde los concellos de la comarca, alejados del foco. Hasta el fuego se desplazaron tres técnicos, siete agentes, catorce brigadas, ocho motobombas, tres palas y una unidad técnica de apoyo. Además, desde el aire participaron seis helicópteros y nueve aviones, entre ellos seis aeronaves de las bases de Antela y Támega.

El dispositivo contó además con medios estatales. Una brigada de la BRIF de Laza, integrada por 18 bomberos y dos helicópteros, se desplazó hasta Baltar para incorporarse a las labores de extinción y, a mayores, el Ministerio para la Transición Ecológica movilizó un avión anfibio.

Las causas que originaron el fuego se desconocen, por el momento. Se declaró en la peor jornada del fin de semana, en la que el Índice de Riesgo de Incendios advertía de niveles «muy alto» para gran parte de la provincia, entre ellos el concello de Baltar.

La Xunta recuerda que cualquier incendio forestal puede comunicarse a través del teléfono gratuito 085. También está disponible la aplicación ALume y el número 900 815 085 para denunciar, de forma anónima y gratuita, actividades delictivas incendiarias.