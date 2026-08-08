La Fiesta de las Camisetas colorea O Carballiño antes del día grande del pulpo

O Carballiño celebró este sábado 8 de agosto su concurso de la Fiesta de las Camisetas, en la víspera de la tradicional Festa do Pulpo. Unas 2.000 personas de 90 peñas distintas han competido por los tres premios que se otorgan a los mejores diseños. Este evento de la edición 64ª de la Festa do Pulpo reunió en la Praza Maior a los colectivos que quisieron mostrar su creatividad y sacarse fotos en el photocall instalado por el Concello. Las prendas podían contener dibujos, imágenes, tipografías o cualquier otro elemento gráfico en su parte delantera, trasera o en ambas.

El jurado estuvo presidido por el concejal de Turismo y formado por un representante de cada peña, quienes hicieron una selección en base a la estética y el mensaje que transmite el diseño de la prenda. La agrupación ganadora obtuvo un premio de 300 euros; el segundo puesto proporcionó 200 euros y la tercera clasificada recibió 100 euros. Además, aquellas peñas que cumplían los requisitos recibieron 60 euros por orden de inscripción hasta agotar el crédito.

Música para amenizar la jornada. / Iñaki Osorio

El objetivo de este concurso, además de seleccionar el diseño de una camiseta, es seguir incentivando la participación de la juventud en la Festa do Pulpo. La cita estuvo ambientada por DJ Tibu y Batucarba, que le pusieron música a la velada en la víspera del gran día de la fiesta gastronómica, declarada de Interés Turístico Internacional.