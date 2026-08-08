El boom de verano colapsa las autoescuelas: «Tenemos listas de espera de 4 meses»

Las autoescuelas ourensanas reciben un año más el boom de jóvenes que están deseando sacarse el carné de conducir en verano. Sin embargo, algunas tienen una demanda tan alta que no logran asumir ese gran número de alumnos en un periodo de tres meses. Todo lo contrario al caso de los exámenes, donde no existe lista de espera en la provincia..

Según explican fuentes de la Jefatura Provincial de Tráfico, en Ourense hay 7 examinadores y ni siquiera en agosto se ha parado de examinar ningún día desde el año pasado. En la ciudad realizan pruebas a diario y en O Barco dos veces al mes, a donde acuden las autoescuelas Amicar, MT, Valdeorras y Breicar. Sin embargo, hay un déficit de profesores: a los exámenes de la DGT se presenta poca gente y en Ourense ha habido solo 2 aprobados en 3 años. Además, el único sitio gallego que ofertará Módulo Técnico Superior Formador en seguridad vial segura y sostenible en el curso 26-27 será el CIFP Portovello, con un dual que incluye prácticas. Por suerte, este año ha salido una promoción en Galicia de 11 profesores y se prevé que en 2027 salga otra similar.

Antía Rodríguez, profesora de la autoescuela San Rosendo, nota el crecimiento de la demanda de prácticas en verano: «Siempre, después de la PAU, hay un boom con la gente que se quiere matricular. Este año fue igual pero más repartido, vinieron a lo largo de todo julio». A pesar de eso, la lista de espera sufrió un aumento: «En esta época siempre hay más. Ahora mismo tenemos aproximadamente cuatro meses y en el resto del año solemos tener dos meses y medio, tres... más o menos».

En cuanto a la falta de profesores, ve diferencias con otros lugares: «En otras provincias son autoescuelas más grandes: tienen muchos profesores, mucha gente que quiere ir a examen y no hay tantas plazas; allí lo que faltan son examinadores», pero en Ourense «somos más pequeñitas, tenemos menos profesores pero seguimos teniendo la misma gente. De 17 plazas semanales que tenemos para ir a examen, a lo mejor usamos 7». Al no poder atender a más alumnos simultáneamente, el proceso se alarga y «al no salir, no pueden entrar otros de la lista de espera». Añade que «al ser más exigentes los exámenes, hace falta más número de prácticas y la gente suspende un poco más», algo que tampoco ayuda.

En el caso de Roberto Fernández, director de la autoescuela e-drive, detecta que cada vez la gente se reparte más a lo largo del año pero aun así se acumula en verano porque «llevamos unos años en los que en otras provincias están teniendo muchos problemas con los plazos, porque o bien no hay suficientes examinadores o no hay suficientes profesores, con lo cual se va colapsando todo. Entonces, muchas veces intentan hacer un traslado de su expediente y nos llaman porque aquí no tenemos ese problema».

También comenta que hay muchos jóvenes que estudian fuera y pretenden sacarse el carné en los tres meses del periodo estival: «Quieren acumular todo: estudiar la parte teórica, que les lleva un tiempo; la parte práctica, que también nos lleva un tiempo aunque no tuviésemos lista de espera; sin renunciar a su mesecito de playa, a sus festivales... llega un momento en que no se puede. Ellos no lo piensan, se matriculan, les avisas... y entonces hay mucha gente que se apunta y al final tiene que esperarse».

Fernández también es consciente de la necesidad de profesores: «Se está haciendo FP dual aquí en Ourense y están saliendo profesores nuevos, pero aún no tienen experiencia suficiente. Muchos son muy jóvenes, hay otros que casi les han quitado la L y ya tienen el título; pero claro, experiencia tienen poca». Aun así, ve el lado positivo: «A ver si con eso se va arreglando un poquito la cosa, porque más o menos cada año va saliendo gente. Pero claro, si seguimos absorbiendo más alumnos, seguimos teniendo problemas».