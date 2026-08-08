Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Microplásticos desde MorrazoControl Viajeros de ItaliaConcierto Abraham MateoÉrguete vs OubiñaEclipse total de SolO MarisquiñoGalería Histórica
instagramlinkedin

Relevo familiar

Cristina Gómez, nova alcaldesa de Castrelo do Val: «Quero seguir o legado do meu pai e por iso me comprometín a estar aquí»

«A mellor maneira que coñezo de honrar a memoria de Vicente, meu pai, é continuar o camiño que el iniciou, traballando con humildade, honestidade e entrega por cada veciño e veciña». Foron as verbas da filla, Cristina Gómez, ao tomar posesión do cargo como nova rexedora

A nova alcaldesa de Castrelo do Val, Cristina Gómez.

A nova alcaldesa de Castrelo do Val, Cristina Gómez. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antía Gallega

Antía Gallega

Vicente Gómez, quen fora o alcalde de Castrelo do Val durante 21 anos faleceu apenas fai unha semana. Agora, Cristina, a súa filla, toma o seu relevo cos veciños deste municipio, converténdose na primera muller en ocupar o cargo de alcaldesa. Unha posición que vén coa gran carga emocional que supón a pérdida e coa responsabilidade de igualar un legado. Por elo non deixa de ser incrible que Cristina non se deteña, xa sexa facendo un oco para atender á prensa ou para responder ás necesidades dos veciños e veciñas. Seguirá adiante por ela, polo seu pai e por tódolos habitantes de Castrelo, xa que tanto ela como o seu pai crían na política como un «bo servizo» para os cidadáns, polo que a filla loitará para seguir ofrecendo este servizo da mellor maneira posible mentres o compatibiliza co seu traballlo de arquitecta técnica.

P: Cando comeza o seu interese pola política?

R: É un comenzo maduro, evidentemente, porque nacín entre mítines, manifestacións... E un poco de todo iso levo no sangue. Un non entende cando a xente di que non sabe da política ou que non ten ideas políticas. Paréceme algo casi impensable, porque a política é a que define a nosa forma de vida, a que inclúe decisións que te afectan a ti no día a día. Entón, sempre estiven moi vinculada, unhas veces dentro e casi sempre desde fóra. Ademais tiña unha relación moi próxima o meu pai e entón, bueno, sempre estiven moi implicada.

P: Como pensa exercer a política trala etapa de seu pai?

R: A política que levaba o meu pai era a do día a día. Non se trataba de grandes obras nin de proxectos faraónicos. Estes concellos pequenos viven de pequenas actuacións que lles faciliten a vida aos veciños e veciñas. Ás veces ten máis impacto na vida das persoas arranxar un camiño ca construír un edificio público no que se poida facer, por exemplo, un auditorio. Nestes concellos pequenos é o que mellor funciona. A súa política era facer a vida dos veciños e veciñas un pouco máis cómoda, atendelos con proximidade e imos seguir na mesma liña e con esta mesma forma de traballar.

P: Pode adiantarnos algunha medida ou proxecto concreto?

R: Si, por exemplo, a travesía do Paseo e a rúa Eiró. Esas son obras de pavimentación que están pendentes de executarse ao longo deste ano. Temos tamén a recollida de augas pluviais na rúa A Mela, tamén en Castrelo do Val. Temos ademais a pavimentación da rúa da Fonte, en Castrelo do Val. Son proxectos sinxelos, pero que, evidentemente, lles facilitan a vida aos veciños e veciñas que viven nesas rúas. Non podemos permitir que a xente deixe de ter uns servizos semellantes aos que hai noutros lugares, nin que non poidan acceder a determinadas actividades.

P: E cara aos nenos e nenas?

R: No que respecta aos nenos e nenas, aquí temos un colexio que, a verdade, ten todas as prazas cubertas e está moi demandado. A xente está moi satisfeita co seu funcionamento e, de feito, mesmo hai familias doutros lugares que queren traer aquí os seus fillos e fillas. A ludoteca tamén funciona moi ben. En definitiva, temos nenos e nenas, temos futuro, e iso é unha moi boa noticia.

É ese traballo do día a día, ese compromiso coas pequenas actuacións que faciliten a vida en Castrelo do Val e que fagan deste un lugar agradable para vivir. Polo de agora vou seguir esa liña, porque entendo que o meu labor non é rematar un proxecto, senón darlle continuidade ao proxecto do meu pai.

P: Vese con futuro na política ou cre que é unha etapa máis ben temporal?

R: Ben, neste momento asumín o compromiso de manter este mandato, dándolle continuidade ao proxecto do meu pai e ao que os veciños e veciñas apoiaron nas urnas. Polo de agora estou centrada niso. Non hai ningunha outra decisión tomada neste momento.

P: Dende o seu primeiro nomeamento, o seu pai foi reelixido en todas as eleccións ás que se presentou como alcalde. Entendo que, como filla, iso é un motivo de orgullo, pero como sucesora quizais tamén supón moita presión.

R: Síntome moi orgullosa de todo o que fixo el. Evidentemente, non se trata de substituílo, porque un pode substituír a outra persoa nun cargo, pero como persoa cada un de nós é único e insubstituíble. Por iso, cada quen exercerá o posto e desempeñará o seu traballo dunha maneira diferente.

Aínda que me parezo moito ao meu pai, hai tamén moitas cousas nas que somos moi diferentes. Durante o tempo que estea aquí, intentarei, evidentemente, seguir o seu legado, porque ese foi o compromiso que asumín ao aceptar esta responsabilidade. Procurarei facer as cousas o máis parecido posible a como as faría el, pero iso non quere dicir que non vaia achegar a miña parte, a miña personalidade e o meu xeito de facer. Ao final, cada un fai as cousas como sabe, como considera ou intentando que saian o mellor posible, aínda que non sempre se acerte.

Si, evidentemente sinto unha presión importante, porque foi unha persoa moi querida, con moitos anos de experiencia e cunha ampla traxectoria. Eu farei o mellor que poida. Non sempre acertarei, pero esforzareime por facelo o mellor posible.

P: Ademáis, e vostede a primeira muller en ser nomeada alcaldesa de Castrelo de Val.

R: Si, son a primeira alcaldesa de Castrelo do Val. A verdade é que é unha honra e espero que isto siga ocorrendo cada vez máis. Na comarca xa hai varias alcaldesas doutros partidos. Iso non quita que a forma de chegar a ser a primeira alcaldesa de Castrelo do Val teña un sabor bastante agridoce. Obviamente, gustaríame que fose doutra maneira, pero foi como tivo que ser. A vida segue en todos os aspectos e tamén neste. Ademais, é un paso adiante no camiño cara a unha maior presenza das mulleres na política.

Noticias relacionadas

O importante é que haxa bos xestores e boas xestoras. Tanto homes como mulleres poden desempeñar ese papel. Penso que un alcalde ou unha alcaldesa ten que ser un bo xestor e estar moi preto da veciñanza, sobre todo na política municipal e en concellos pequenos coma este. O que a xente demanda é atención e servizo no día a día, e para min iso é fundamental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La compañía de seguros rechaza pagar el funeral de una mujer en Ourense porque el marido ocultó el estado real de salud
  2. Una menor evacuada en helicóptero con lesiones graves y cuatro adultos heridos leves tras un accidente en la carrera de carrilanas de Muíños
  3. La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
  4. El relevo caribeño salva del cierre la histórica tienda de A Barreira, en el casco viejo de Ourense: «Trabajo desde los 16 años y ya nos toca descansar»
  5. Miguel Álvarez, el joven que evitó que una mujer se tirase al vacío en Ourense: «Fui corriendo y la agarré»
  6. Su demanda de 130.000 euros de indemnización se desestima porque tuvo la culpa del accidente de tráfico al adelantar con la moto a un quad en línea continua
  7. Fang Ling, la estrella de los bazares chinos que triunfa en redes: «Después de tantos años en Ourense ya me siento chinogallega y soy fan de La Roja»
  8. Un motorista resulta herido grave y sufre la amputación de una pierna tras una colisión frontal con un turismo en Ourense

Cristina Gómez, nova alcaldesa de Castrelo do Val: «Quero seguir o legado do meu pai e por iso me comprometín a estar aquí»

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

El boom de verano colapsa las autoescuelas: «Tenemos listas de espera de 4 meses»

El boom de verano colapsa las autoescuelas: «Tenemos listas de espera de 4 meses»

Prevención que cuida el corazón: «La esperanza de vida de pacientes con hábitos saludables llega a ser 10 años mayor; es básico no fumar, hacer ejercicio y evitar la obesidad»

De Ourense a cientos de cumpleaños: las piñatas artesanales que nacen en el taller de Aspanas y llenan de color las fiestas infantiles

De Ourense a cientos de cumpleaños: las piñatas artesanales que nacen en el taller de Aspanas y llenan de color las fiestas infantiles

El OUR Fest 2026 llega a Ourense el 19 de septiembre: entradas a la venta

El OUR Fest 2026 llega a Ourense el 19 de septiembre: entradas a la venta

El primer semestre de 2027, el horizonte para cubrir las vacantes de médicos en las sobrecargadas Urgencias del hospital de Ourense

Tracking Pixel Contents