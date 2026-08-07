El primer semestre de 2027, el horizonte para cubrir las vacantes de médicos en las sobrecargadas Urgencias del hospital de Ourense

Para captar el mayor número de médicos posible y solucionar el grave déficit de personal facultativo que afecta a las Urgencias del hospital universitario de Ourense, se atrae a los interesados con una valoración de la experiencia y de la formación, sin necesidad de superar el examen propio de oposición, y con una puntualización de la experiencia laboral, por mes trabajado en el servicio, que computará el triple en futuros procesos selectivos o de traslados del Sergas. El Diario Oficial de Galicia de este viernes publica la oferta de empleo de la Xunta para esta unidad. Se convoca mediante un concurso de méritos un total de 25 plazas para cubrir las vacantes del servicio.

Se trata de una oferta extraordinaria de empleo público para agilizar la incorporación de especialistas y mejorar la dotación de plantilla, que sufre en la actualidad un déficit del 50%. Las Urgencias del CHUO han sido catalogadas como un destino de difícil cobertura. La oferta de empleo lanzada por la Xunta saca a concurso de méritos la totalidad de vacantes, entre las que se reservan dos plazas para el turno de discapacidad. El objetivo de la Consellería de Sanidade es que la convocatoria quede resuelta —y las plazas de médico cubiertas— en el primer semestre de 2027.

«O obxectivo principal deste procedemento é garantir a calidade e a continuidade asistencial nun servizo sanitario considerado como prioritario, ademais dar unha resposta efectiva ás necesidades de persoal do centro que, malia contar cun cadro de persoal de 50 profesionais, na actualidade unicamente ten ocupadas 25 destas prazas», esgrime la Xunta.

Hasta que el proceso se resuelva las necesidades de personal en el servicio clave del CHUO se palían con la dedicación extra de la plantilla de médicos en servicio, más los refuerzos de doctores de otras áreas sanitarias que cubren la atención en una unidad que recibe una media diaria de 250 pacientes adultos.

Sanidade ha aplicado otras acciones para sostener las Urgencias en Ourense, como la revisión del plan funcional de la unidad sobre aspectos como los flujos de pacientes, los circuitos asistenciales y la coordinación entre servicios. También se implementaron medidas organizativas como el refuerzo de la guardia del área médica. «A Xunta mantén a súa aposta por reforzar o sistema sanitario público en Ourense, achegando a mellor asistencia sanitaria posible aos usuarios do Servizo Galego de Saúde», afirma la administración. En varias ocasiones en los últimos meses, los médicos del servicio así como el colegio profesional reclamaron soluciones duraderas ante la situación crítica de una unidad que es pilar de la asistencia hospitalaria y de la respuesta emergente a enfermedades.