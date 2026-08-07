La Policía detiene en Ourense a dos fugitivos buscados por Francia y Portugal por tráfico de drogas y robos

Tienen cuentas pendientes con la justicia de otros países y fueron detenidos en Ourense tras ser localizados en la ciudad de As Burgas por la Policía Nacional. Un hombre que contaba con una orden europea de detención y entrega interesada por Portugal desde finales de 2025, así como un prófugo reclamado por Francia por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, fueron arrestados en Ourense con apenas 24 horas de diferencia.

El grupo de la comisaría provincial de la Policía que persigue el tráfico de drogas tiene también entre sus competencias la localización y detención de fugitivos. En estos casos, los agentes ourensanos intervinieron tras la solicitud de colaboración por parte del Grupo de Localización de Fugitivos, de la UDYCO Central, con sede en Madrid. Esta unidad especializada persigue a los fugitivos que cometieron delitos graves y son reclamados por las autoridades internacionales para su posible extradición.

La Brigada de Policía Judicial de la comisaría provincial de Ourense recibió una comunicación sobre la posible presencia en la ciudad de As Burgas de dos individuos sobre los que pesaban dos órdenes de búsqueda, detención y entrega de carácter internacional. Los investigadores comenzaron sus pesquisas y lograron cumplir con el encargo con éxito, en intervenciones desarrolladas en dos días consecutivos de finales de julio.

El pasado día 28 , tras establecer un dispositivo policial, los agentes localizaron y detuvieron a uno de los prófugos, buscado por Portugal por delitos contra la propiedad. El fugitivo fue interceptado cuando circulaba a bordo de un vehículo, explica la comisaría de Ourense.

El segundo arresto tuvo lugar al día siguiente. Los agentes del grupo provincial de estupefacientes montaron un operativo y arrestaron en la calle del Progreso, en las inmediaciones de la sede de la Diputación Provincial y del centro cultural Marcos Valcárcel, a un hombre reclamado por las autoridades francesas, como autor de delitos relacionados con el tráfico de drogas que podrían suponerle una condena de hasta 30 años de prisión.

Tras las diligencias policiales, los dos fugitivos detenidos en Ourense fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, tras la labor de intermediación judicial de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de Ourense. La Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del prófugo que huyó de Francia.