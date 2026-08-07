Música
El OUR Fest 2026 llega a Ourense el 19 de septiembre: entradas a la venta
El OUR Fest celebra su quinta edición el próximo sábado 19 de septiembre en Expourense. Las entradas ya están disponibles a través de ataquilla.com, a un precio de 40 euros más gastos de gestión.
El festival nació con la voluntad de incorporar a Ourense al mapa de las grandes giras y acercar a Galicia bandas que no suelen formar parte de los circuitos habituales. Desde su primera edición en 2022, el OUR Fest ha ido construyendo una identidad reconocible con carteles cuidados y capaces de hacer convivir distintas generaciones y formas de entender la música.
El año pasado reunió a 3.000 personas y coincidió con una ocupación hotelera cercana al 90% en la ciudad. Una respuesta que confirmó el crecimiento de la cita y su capacidad para convertir la música en movimiento cultural, turístico y económico para Ourense.
Este recorrido le ha permitido crecer sin perder su esencia: una única jornada, un recinto cubierto y una programación concebida para disfrutar de los conciertos como protagonistas absolutos. Más que acumular nombres, el festival ha ido tejiendo una historia musical propia, conectando artistas de culto, bandas fundamentales y nuevas voces ante un público llegado de Galicia, de otros puntos de España y del norte de Portugal.
El cartel de la edición de 2026 se dará a conocer próximamente.
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