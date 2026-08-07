Un motorista resulta herido grave y sufre la amputación de una pierna tras una colisión frontal con un turismo en Ourense

Un motorista resultó herido de gravedad este viernes en una colisión frontal con un turismo registrada en la N-120, a su paso por el término municipal de Ourense. El accidente, que obligó a cortar la circulación en ambos sentidos de la vía durante la intervención de los servicios de emergencia, movilizó también el helicóptero medicalizado.

El siniestro se produjo a las 10.28 horas en el punto kilométrico 563 de la N-120, a la altura de la parroquia de Velle, según la información facilitada por el 112 Galicia. La alerta recibida por la central de emergencias informaba inicialmente de la caída de un motorista sobre la calzada, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de una colisión frontal entre un turismo Peugeot 407 y una motocicleta Yamaha.

Los primeros datos disponibles apuntan a que la motocicleta, por causas que aún se desconocen, invadió el carril contrario antes de impactar contra el turismo. Como consecuencia del choque, el conductor de la moto quedó tendido sobre la calzada con heridas de gravedad, lo que motivó la movilización del helicóptero medicalizado, aunque finalmente se descartó la necesidad de emplearlo para el desplazamiento hasta el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a donde fue evacuado en ambulancia tras sufrir la amputación de una extremidad inferior, según el parte del 112 Galicia.

La intervención obligó a interrumpir inicialmente la circulación en ambos sentidos de la carretera para facilitar las labores de asistencia y garantizar la seguridad en la zona, hasta donde se desplazaron, además del helicóptero, efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. Posteriormente, el tráfico pudo restablecerse mediante un sistema de paso alternativo mientras continuaban los trabajos en el punto del accidente.

El conductor del turismo fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas, que arrojaron resultado negativo. El motorista, por su parte, hacía uso de la equipación de protección adecuada en el momento del siniestro. Portaba casco, chaqueta y guantes.