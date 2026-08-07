De una fábrica local a la prevención de incendios: los proyectos que nacen en San Xoán de Río

Mientras buena parte del debate sobre la repoblación rural sigue girando alrededor de las casas vacías o el turismo, Natalia Andrea Romero ha empezado a construir en el rural ourensano una alternativa distinta. Su objetivo es demostrar que una aldea también puede ser un punto de partida para emprender, innovar y atraer talento y, en cuestión de semanas, ya ha despertado el espíritu emprendedor de los vecinos, movilizado a varias familias y abierto conversaciones con universidades y posibles socios internacionales.

Natalia Andrea es argentina y madre de los pequeños Salomón y Amélie, con los que, junto a su marido, se ha mudado este junio desde Bilbao al concello de San Xoán de Río, de unos 550 habitantes, con el objetivo de vivir una vida más conectada a la naturaleza. Pero, aparte de ello, Romero también es emprendedora, fundadora de la empresa Giideba Salud y representante oficial en España del Instituto Exponencial para el Desarrollo de Latinoamérica. Conoció la aldea ourensana a través del proyecto Impact Social Campus y, tras enamorarse del entorno, decidió desarrollar un laboratorio de innovación económica con el que aportar valor añadido al municipio tras su llegada.

Es así como se instauró Nodo Hub, la cooperativa de desarrollo territorial que hace evolucionar a San Xoán de Río a grandes pasos. Eso sí, como cualquier proyecto, la cooperativa tuvo que comenzar desde cimientos tan básicos como que Natalia acudiera puerta por puerta a las aldeas para explicar a los vecinos que les esperaba en la biblioteca municipal para conocer las problemáticas que enfrentaban en su día a día, así como escuchar las ideas o propuestas de emprendimiento que tuvieran para poder asesorarlos. «Al día siguiente de que el concello compartió nuestra comunicación apareció el primer tímido por la puerta», cuenta Natalia. Ese primer tímido se convirtió al poco tiempo en nuevos interesados con gran potencial que se abrían sobre sus ideas y, en poco más de 30 días operativos, Natalia ya ha escuchado 25 proyectos de diferente calibre y viabilidad.

Una fábrica gastronómica con sello gallego

Sin embargo, ese no es el mayor logro hasta el momento de Nodo Hub, pues en el mes y medio que Natalia lleva trabajando ya han conseguido iniciar varias unidades de negocio. La más llamativa es la creación de una fábrica de producción de productos gastronómicos con base en San Xoán de Río. «Teníamos la idea de trabajar con productos con marca Ribeira Sacra, pero al final lo ampliaremos a Origen Galicia. Estamos ahora construyendo el lugar de elaboración y envasado», cuenta Romero, quien pretende trabajar con una amplia red de cultivadores, pero manteniendo una producción «controlada, exclusiva y de calidad». Comenzarán trabajando con miel, castaña, harina de castaña y productos deshidratados, y ya cuentan con un potencial cliente que exportaría al extranjero una marca Galicia made in desde el corazón de Trives.

Nodo Hub también pretende emprender en el ámbito del ecoturismo, pero para ello tiene claro que antes hay que trabajar sobre la mayor amenaza que tiene esta industria. Por ello, han comenzado a desarrollar un proyecto de prevención de incendios que un vecino veterano del sector les presentó hace pocas semanas: «Queremos instaurar un programa de control de suelos, para así proyectar qué semillas se pueden sembrar de aquí a quince años. El clima cambió y está distorsionando las temporadas». La propuesta ya ha llamado la atención de la UVigo, y Romero confía en poder firmar acuerdos de financiación en un corto plazo.

Ecoturismo, pastoreo y prevención de incendios

En esta misma línea de innovación, está entre los planes de Nodo Hub reabrir la escuela de pastoreo local para devolver a los montes «la mejor herramienta de prevención de incendios que hubo siempre: los animales», así como crear rutas de senderismo con animales en libertad. Todo ideas magnánimas, pero que, como Romero recuerda, deben tener su base en el gran saber de los locales: «No venimos a imponer nada, mi conocimiento no sirve sin la sabiduría y el gran potencial que tienen los vecinos». Hasta la tercera edad toma un papel protagonista en la cooperativa, y Natalia se refiere a las personas mayores como «mentores» con una capacidad infinita para asesorar.

Su trabajo abarca también la cuestión de la vivienda, una problemática global que en San Xoán de Río se manifiesta en las viviendas en desuso. El principal problema que Romero ha detectado en este sentido es la cantidad de viviendas puestas en venta que no están preparadas para un traspaso real, pues arrastran, mayoritariamente, problemas de herencia. «Les intentamos hacer conscientes de la problemática y les asesoramos para poder solucionarla. Ya hemos logrado que cuatro familias comiencen a resolverlo», celebra. Asimismo, un par de vecinos que tienen en Río su segunda residencia han aceptado cederla para coliving.

Vivienda y llamadas de familias de todo el mundo

Esta oferta de alojamiento es esencial para poder responder a las decenas de llamadas de familias de todo el mundo que Natalia ha recibido desde que su caso se hizo público: «Me han contactado desde Honduras, Argentina, Madrid o Barcelona para venirse aquí». Eso sí, Natalia deja claro que, a día de hoy, mudarse a Río sin una base de ingresos es arriesgado: «El alcalde deja claro que aquí no se da ni trabajo ni casas gratis. Sí que hay una necesidad indispensable de trabajadores en el ámbito de los cuidados, y también es una gran oportunidad para los nómadas digitales», sentencia.