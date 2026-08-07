«El Campus Auga es, sobre todo, un campus centrado en la investigación y transferencia del conocimiento»

Alberto Vaquero comenzó su andadura profesional en el año 91, actualmente es profesor titular de Economía Aplicada en la UVigo, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Economía. También forma parte como investigador del Departamento de Economía Aplicada, miembro del grupo GEN (Governance, Economic and Nature), grupo de referencia competitiva de la Xunta de Galicia, y del centro de investigación interuniversitario Ecobas (Economics and Business Administration for Society). Además de que ha colaborado escribiendo sus propios artículos sobre dichas investigaciones en revistas y participando en capítulos de varios libros, ya sea tanto para el ámbito nacional como internacional. Ocupaciones que desde ahora compaginará con ser el director del Campus Agua, el proyecto de especialización del campus de Ourense.

¿Cómo se siente al tomar posesión de este cargo?

Para cualquier docente e investigador (PDI) es un honor la confianza depositada para dirigir el que es y será sin duda el sello de calidad de nuestro campus ourensano. Un agradecimiento que personalizo especialmente en la rectora Carmen García Mateo y en la vicerrectora del campus de Ourense María Montserrat Cruz.

¿Cómo será el campus de Ourense a partir de ahora?

El Campus Auga es un proyecto en el que tienen que participar muchas personas de nuestra comunidad universitaria (personal docente e investigador, personal investigador, personal técnico, de gestión, administración y servicios y estudiantado), empresas e instituciones (tanto públicas como privadas) y, por supuesto, la sociedad en general. Solo con el trabajo de todos conseguiremos mejorar los buenos resultados de estos tres últimos años en este campus de especialización. Por mi parte, mi intención, con el resto del equipo de gobierno de la Universidade de Vigo en general y del Campus de Ourense en particular, es seguir mejorando nuestros indicadores, apostar por una mayor integración de la investigación, transferencia del conocimiento y docencia en todo lo que rodea el agua.

Háblenos de las futuras medidas en investigación multidisciplinar o proyectos que tengan pensados.

La investigación multidisciplinar es algo muy necesario. Yo soy economista y he trabajado con compañeros de la Facultad de Ciencias en economía circular o con colegas de derecho en cuestiones relacionadas con el tratamiento fiscal del agua. Y esto es una sola pequeña muestra de lo que se está haciendo. Hay muchísimas investigaciones entre diferentes áreas de conocimiento. Desde el Campus Auga se ha posibilitado contratos para investigadores predoctorales y postdoctorales -para darle una primera oportunidad a nuestros jóvenes investigadores- se han concedidos premios a los mejores trabajos de investigación y transferencia del conocimiento, a trabajos fin de grado/master y tesis doctorales, se ha apostado por ayudas a la movilidad del estudiantado, por facilitar la transferencia del conocimiento de investigaciones del campus, por formación del profesorado, compra de equipos, etc. Una amplia batería de actuaciones que esperamos seguir tras la reacreditación del campus. El presupuesto con el contamos durante los cuatro años de la actual acreditación rondó los 3,2 millones de euros, lo que da una buena idea de la apuesta decidida de la Xunta de Galicia por el campus ourensano. Apostamos también por una mayor colaboración entre las tres actuales líneas de especialización (alimentación funcional, agricultura y medio ambiente y gestión del agua termal), como en las áreas de soporte (inteligencia artificial, economía circular y legislación agroalimentaria y medio ambiental). Y no descartamos la ampliación de alguna de las actuales líneas existentes, sobre todo pensado en investigaciones multidisciplinares. La colaboración con otros campus de especialización también es una de nuestras prioridades.

Es además docente e investigador, ¿cómo va a compaginar esas actividades con ser director?

Comencé trabajando en la Universidad en 1991, llevo por lo tanto casi treinta y cinco años, durante todo este tiempo he desarrollado mi actividad docente e investigadora tratando de completarla con tareas de gestión. Fui secretario de facultad en tres decanatos diferentes, vicedecano, director del área de descentralización en el Vicerrectorado del Campus de Ourense, coordinador del Programa Universitario de Mayores del Campus de Ourense, he coordinado títulos propios y master y hasta mi nombramiento como Director de Campus Auga era vocal de transferencia y emprendimiento del comité de dirección del Campus Auga. Evidentemente todo esto solo es posible si uno se organiza adecuadamente y cuenta con un buen equipo detrás. En el Campus de Ourense, además de la Vicerrectora, también tenemos dos directores de área y a todos ellos agradezco la extraordinaria colaboración. Soy afortunado de formar parte de este gran equipo.

¿Cuál será su siguiente paso como director?

El paso inmediato, nuestra prioridad uno, es reacreditar el Campus Auga. La visita del panel de evaluadores será el 10 y 11 de septiembre y a ello estamos dedicando todo nuestro tiempo. Desde nuestro nombramiento, hace tan solo seis semanas, estamos centrados en superar con éxito este reto. Estoy seguro que lo conseguiremos porque se ha hecho un gran trabajo en los últimos años y nuestros indicadores así lo demuestran.

¿Qué tiene el campus de Ourense que no tengan otros para que haya querido desarrollar aquí su trayectoria?

He sido personal investigador en el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda), profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, en un centro universitario adscrito a la Complutense de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos. También fui asesor especializado del Gabinete de Estudios del Consejo Económico y Social de España y Asesor del Gabinete de la Ministra de Educación y Ciencia. Agradezco mucho las oportunidades que se me dieron en todos estos destinos, pero ha sido la Universidad de Vigo, en concreto, el Campus de Ourense y el Departamento de Economía Aplicada los que me han permitido desarrollar mi actividad como docente e investigador. También soy subdirector del Grupo de investigación de referencia competitiva del Sistema Universitario de Galicia GEN (Governance, Economic and Nature) y miembro del centro de investigación interuniversitario de Galicia ECOBAS (Economics and Business Administration for Society). Todo esto ha sido posible por haber desarrollado mi vida académica en esta Universidad, a la que debo mucho.

Un mensaje que quiera lanzar a los estudiantes actuales y a los que vengan.

El Campus Auga es, sobre todo, un campus centrado en la investigación y transferencia del conocimiento, desde luego transmitir que este campus tiene un gran presente y futuro en estos dos elementos. En materia docente contamos con una amplia variedad de programas de grado, programas conjuntos, masters y doctorados. Una oferta de calidad. Simplemente, señalar nuestra confianza en que conseguiremos reacreditar el Campus Auga para los próximos cuatro años porque los resultados obtenidos así nos lo demuestran. Esto es algo que redundará en beneficio de todos lo que creemos en este proyecto y que somos parte del equipo de personas que conformamos la Universidade de Vigo en general y el Campus de Ourense en particular.