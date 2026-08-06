Una veintena de talleres duales de empleo forma a 460 ourensanos y fomenta la conservación del rural

La Xunta de Galicia invertirá más de 10,5 millones de euros en un total de 23 talleres duales de empleo en los que se formarán 460 personas de 57 ayuntamientos y cuatro mancomunidades de la provincia de Ourense. En el periodo 2026-2027 la administración autonómica prevé apoyar en torno a un centenar de talleres en toda Galicia, de los que se beneficiarán unas 2.000 personas, con el foco en la inserción laboral y en la cobertura de vacantes en sectores estratégicos, sobre todo en el rural.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, comprobó este jueves el desarrollo de los trabajos que lleva a cabo el taller dual ‘Agrupación Bolemás’. La Xunta destina cerca de 480.000 euros a esta iniciativa conjunta promovida por los concellos de Boborás, Leiro y Maside, que combina formación y empleo durante nueve meses.

Las 20 personas participantes en este taller dual se formarán en actividades relacionadas con el aprovechamiento forestal y la conservación de montes y tareas relacionadas con la construcción, ejecutando actuaciones de utilidad pública en los tres municipios.

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El conselleiro destaca que estos programas permiten mejorar la cualificación profesional de los participantes al tiempo que contribuyen a la conservación del patrimonio, a la prevención de incendios y a la mejora de las infraestructuras públicas en el medio rural.