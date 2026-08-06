La obra en Ourense del futuro Parque Coto de Canedo, que incluirá una piscina de 733 metros cuadrados, ultima el aparcamiento subterráneo de 319 plazas

En agosto, la actividad del sector de la construcción decae, pero en los primeros días del mes continúan a buen ritmo los trabajos en la obra pública del futuro Parque Coto de Canedo, en el corazón del barrio ourensano de A Ponte. La mayor inversión en marcha del Concello transformará una zona de 20.494 metros cuadrados, en la manzana interior que delimitan las traseras de los edificios de las calles Xesús Pousa Rodríguez —al oeste—, la travesía de la N-525 por la avenida Basilio Álvarez —al sur—, la Avenida das Caldas —al este—, y las calles San Rosendo y San Froilán, al norte. El proyecto, que supone un total de 9.165.618,94 millones de euros de inversión pública, con el IVA incluido —ha sido necesario un expediente de modificado que eleva el coste final con respecto a los 7.817.881,54 millones inicialmente previstos, puesto que el apartado de ejecución de obra se eleva de los 7,1 millones estimados en un principio a los resultantes 8.449.477,12—, dotará una piscina al aire libre de 733 metros cuadrados de superficie, una zona de chapoteo —una piscina pequeña para niños— de 78 m2, una pista deportiva, zona de juegos y elementos biosaludables, así como un aparcamiento subterráneo de 319 plazas, en un distrito de la ciudad con escasez de espacios de estacionamiento, sobre todo desde el cambio de la movilidad que supuso la intermodal, con 2 millones anuales de viajeros en la línea de alta velocidad Galicia-Madrid. El parking subterráneo de la estación suele estar completo muchas jornadas.

El aparcamiento del futuro parque Coto de Canedo está a pocos pasos de completarse. El 100% de la estructura principal ya está edificada. Los trabajos en el parking bajo tierra son los más avanzados en la ejecución del parque. En la actualidad se están ultimando los detalles de las losas en dos salidas peatonales. Una vez concluida esa tarea, se procederá con las instalaciones y los acabados interiores, quedando finalizado el parking.

Interior del aparcamiento subterráneo, en el estado actual de la obra. / FDV

El recinto tendrá 319 plazas distribuidas en dos sótanos. En el -1, 159 para coches y 12 de motos. En el -2, 160 y 6 plazas para automóviles y motos, respectivamente. Según fuentes municipales, se están «cumpliendo con los plazos previstos para la gran infraestructura subterránea», que con la gran superficie de hormigón destaca como uno de los primeros hitos de las distintas áreas de actuación que conforman el proyecto del parque.

La estructura principal del parking está ya edificada y en la actualidad se ultiman detalles de las losas de las dos salidas peatonales. / Iñaki Osorio

En la confluencia de las calles San Rosendo y San Rosendo se encuentra en construcción la edificación que albergará los vestuarios del área deportiva. Esta parte de la obra ha superado el ecuador del periodo de ejecución previsto. La estructura avanza a un 60% de ejecución en la actualidad. Los cimientos y los pilares se encuentran ya plenamente consolidados, de manera que las tareas se centran actualmente en el encofrado del forjado que dará forma a la cubierta del inmueble. Paralelamente, ya se ha completado con éxito la red perimetral para la recogida de aguas. Una vez que estén concluidos los trabajos de construcción de la estructura, se acometerán las instalaciones y los acabados interiores.

Infografía de la intervención prevista en la zona. / CONCELLO DE OURENSE

En un solar rodeado de edificios de viviendas —a los que se sumará un nuevo bloque residencial en una fase muy avanzada de construcción—, el avance de los trabajos está expuesto a la observación diaria de cientos de ourensanos que, solo con asomarse a la ventana o el balcón, han visto el transcurso de la obra desde los primeros días. La transformación del terreno ya es visible en la mitad de la parcela, donde los trabajos de nivelación de tierras han alcanzado la cota definitiva de proyecto en el 50% del sector.

La zona este todavía se encuentra pendiente de labores de relleno por razones operativas. Según explican las fuentes consultadas conocedoras de este proyecto, actualmente esa parte funciona como un corredor logístico clave para que la maquinaria acceda a la zona de la futura piscina, y se pueda comenzar con la excavación del vaso de baño de una manera segura y rápida.

Después del vaciado de esta infraestructura, el terreno se rellenará por completo, para dar paso a continuación al trazado de las sendas peatonales que cruzarán las zonas verdes y conformarán el gran parque final, un hito en la historia del barrio de A Ponte.