Otro fuego junto a las vías del tren en Ourense aviva la alarma por la falta de desbroces

Este miércoles, representantes del Partido Popular en el Congreso se paseaban por los márgenes de las vías del tren en Vilanova de Canedo, en la ciudad de Ourense, para denunciar la falta de limpieza de las franjas próximas a la infraestructura ferroviaria, por parte de ADIF. Los populares trasladaban que desde el pasado 22 de junio en la provincia se han registrado diez incendios en las proximidades de las vías, una cifra que tan solo veinticuatro horas más tarde ascendió a once, porque este jueves un nuevo incendio reavivó las críticas por el estado de la maleza y puso en alerta a los vecinos, en esta ocasión en la parroquia de Trasalba, en Santa Cruz de Arrabaldo, zona que se suma a una larga lista.

El fuego se declaró a las 13.42 horas y las causas aún están por determinar por parte de las administraciones. Desde Medio Rural, Consellería que traslada que ardieron 0,19 hectáreas, indican que «se están investigando», pero para los vecinos de la zona las sospechas del origen de las llamas se dividen en dos: entre el paso de un tren y los trabajos de mantenimiento en las vías, en cualquier caso, por la falta de desbroces.

«Me llamaron para decirme que estaba ardiendo pegado a mi casa», expresa uno de los vecinos afectados, Manuel Coello, cuyo domicilio, en el que reside desde hace 26 años, se encuentra a menos de quince metros de la línea convencional. «Mi casa es una casa aislada en un terreno en el que para construir tuve que pedirle precisamente permisos a ADIF por la proximidad a sus terrenos, unos terrenos que tendrían que tener limpios y no tienen», reclamaba horas después, todavía con la vista puesta en las motobombas que trabajan en la zona.

El ourensano cuenta que esta misma mañana un operario de ADIF se encontraba trabajando en un semáforo situado en las vías, en la zona donde posteriormente comenzó a arder, sin embargo, apunta como causa del incendio la falta de desbroces por parte de la empresa. «Su obligación es tener el entorno limpio a 50 metros de las viviendas y eso no pasa. Hay zarzas que me entran directamente a mí parcela, que sí está limpia, pero lo suyo no tengo porqué desbrozarlo yo», reprocha.

Su queja no se limita a la jornada de este jueves tras ver las llamas a orillas de su casa, sino que se extienden al resto del verano: «Todavía ayer estuve llamando a la Xunta de Galicia y a Seaga para reclamar que actúasen y lo que me dijeron fue que llamase al Concello para denunciar, pero yo no tengo que denunciar a nadie. Lo que tienen que hacer las empresas, y más siendo públicas, es cumplir la ley» sentencia.

El hombre alerta además de que el fuego «pudo haber sido mucho mayor si llega a saltar un par de metros más porque se encontraría con un monte completo de pinos y prendería más que la gasolina», dice.

Tráfico ferroviario

No hubo que llegar a lamentar esa escena. El fuego quedó controlado poco después de las 16.35 horas tras arrasar 0,19 hectáreas de monte raso y después de haber obligado a cortar la circulación ferroviaria entre Ourense y Santa Cruz de Arrabaldo, afectando al tramo de ancho convencional de Santiago de Compostela-Ourense hasta esa misma hora, cuando se reanudó el tráfico.

Sobre la zona trabajaron cuatro agentes, cuatro brigadas, tres motobombas, un helicóptero y cuatro aviones que se retiraron una vez que el fuego quedó estabilizado. Pero los vecinos insisten en que puede volver a pasar «si algo no cambia y ese algo es la necesidad de limpiar las vías». Ponen el foco además en los incendios que les preceden: Untes, Maside, Amoeiro, Punxín, Boborás «y los que quedan, porque desde hace un par de meses esta vía aumentó el tráfico de trenes de mercancía notablemente y el entorno está como está», denuncian.