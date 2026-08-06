Fallece Luis Díaz Núñez, histórico del PSOE y UGT en Ourense y figura relevante en la Transición

«A familia socialista ourensá e galega está de loito polo pasamento do compañeiro Luís Díaz, que tan importantes contribucións fixo ao PSOE e a UGT na Tansición. Para a súa familia, as nosas sinceiras condolencias. O seu recordo sempre permanecerá vivo no socialismo!», lamenta el sindicato UGT. La agrupación municipal del PSdeG-PSOE en Ourense también ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Luis Díaz Núñez (1943-2026), «unha figura comprometida coa defensa dos valores do socialismo democrático e do sindicalismo de clase durante unha etapa decisiva da nosa historia recente», valora el partido.

Luis Díaz participó de manera activa en la reorganización y la consolidación del PSOE y de UGT en Ourense durante la Transición, colaborando en la puesta en marcha de la agrupaciones locales de ambas formaciones. Estuvo al frente de la secretaría general ugetista en Ourense. Su compromiso personal y su trayectoria contribuyeron al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a reforzar el importante papel para la sociedad de la representación de los trabajadores.

En los gobiernos presididos por el alcalde socialista Manuel Veiga Pombo, Luis Díaz formó parte de la corporación municipal del Concello, en la ciudad de As Burgas, entre 1986 y 1987, así como entre 1990 y 1991, «desempeñando esa responsabilidade con dedicación e lealdade aos principios que sempre defendeu», subraya la agrupación socialista.

Noticias relacionadas

«A súa traxectoria sindical, estreitamente vinculada á UGT, e o seu compromiso coa democracia, a liberdade e os dereitos laborais forman parte da memoria colectiva do socialismo ourensán e do movemento obreiro da nosa cidade», ensalza el PSOE ourensano en un comunicado, en el que traslada sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de este histórico del socialismo en Ourense, que llevaba años alejado de la primera línea política. Tenía mujer, tres hijos y cuatro nietos.