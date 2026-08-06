Una «tetada grupal» para celebrar y reivindicar en la Semana Mundial de la Lactancia Materna

La Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) se celebra del 1 al 7 de agosto. Desde Arrolos de Teta han organizado una serie de actividades para darle visibilidad. Este jueves 6 se ha llevado a cabo una «tetada grupal» en la Rúa Bailén (Ourense). «Consiste en citarnos para amamantar nunha xuntanza a que poden acodir todas as persoas que queiran, amamanten ou non. Porque para poder aleitar precisamos o sostén de toda a sociedade», explica Parvati Devi, madre y asesora en la organización. «É unha forma de visibilizar a lactancia materna e o traballo que facemos como asociación, de ocupar o espazo público tamén como mulleres nais e crianzas. De celebrar a SMLM e de reivindicar o traballo necesario para protexer esta cuestión de saúde pública».

Más del 97% de mujeres quieren amamantar estando embarazadas y, sin embargo, «menos do 36% chega aos 6 meses de Lactancia Materna Exclusiva que establece a OMS, a Unicef, a Aeped e todas as entidades internacionais». En el caso de Ourense, supone «peores resultados materno-fetais e maiores indicadores de diabetes, obesidade infantil, cancro de mama e de útero», además de «uns 160.000 euros de gasto sanitario anual». Desde la organización piden apoyo real que proteja y promocione la lactancia materna para las familias que la escogen, empezando «polo sistema sanitario, a contorna laboral, o governo e toda a comunidade».

A mayores de la «tetada grupal», la asociación realizó una merendola en el Parque Miño el lunes 3, estuvo en el programa «Hoy por Hoy» el martes 4, planeó una yincana temática en el Jardín del Posío el miércoles 5 y organiza una charla con matronas este viernes 7. En esta última, «partillaremos cas matronas que necesidades detectamos tanto as mulleres que aleitamos, a asociación e as propias matronas que precisan ser resoltas para mellorar a atención da lactación materna; e veremos se é posible crear colaboracións para desenvolver iniciativas que resulten nese apoio efectivo».

Tres mujeres dan el pecho a sus hijos durante la «tetada grupal» de este jueves en Ourense. / Brevebretema

Fortalecer lo que funciona

La SMLM de 2026 tiene como lema «Lactación materna para un comezo sostible na vida: fortalecer o que funciona». Desde Arrolos aseguran que «temos ben claro o que funciona: o apoio real; fortalezamos os grupos de apoio na comunidade, de nai a nai».

Persiguen tres objetivos principales: evaluar avances, identificando qué políticas y prácticas a favor de la lactación demostraron resultados reales. «Para isto ofrecemos unha rede de acompañamento e información baseada en evidencia científica. E sostemos actividades nas que o apoio de nai e a crianza en tribu sexan posibles». También fomentan el apoyo colectivo, tratando de involucrar a «sistemas de saúde, contornas laborais e redes comunitarias para protexer a crianza»; así como la sostenibilidad, impulsando acciones basadas en evidencias que reduzcan desigualdades y mejoren la salud a largo plazo.

Esta semana se lleva celebrando desde 1990 y Arrolos de Teta organiza estas actividades desde 2014. Debido a las interrupciones por la pandemia, la de este año ha sido la séptima tetada grupal. Desde la asociación tienen claro que «mentres haxa que seguir facendo 'lactivismo' para que todas as lactancias que se desexen non rematen frustradas por falta de apoio e informacióm veraz ou malas praxes e impericia profesional, mentres teñamos que seguir recuperando a cultura da teta para que todas as mulleres que o desexen podan aleitar libres, acompañadas e sostidas por toda a sociedade todo o tempo que o desexen, seguiremos facendo tetadas. E unha vez conseguidos os obxectivos, seguiremos facéndoas para celebralo!», subraya Parvati.