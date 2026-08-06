Desde producir prebióticos hasta medir el riesgo agroclimatico: cinco nuevas investigaciones del Campus Agua de Ourense

El Campus Auga, el proyecto de especialización del campus de Ourense acreditado por la Xunta de Galicia, financiará cinco proyectos de valorización y transferencia del conocimiento que generarán sus grupos de investigación. Las temáticas de estas investigaciones van desde la producción a escala de xilano y prebióticos de macroalgas para aplicaciones alimentarias; la validación regulatoria de un ingrediente alimentario rico en xilooligosacáridos de paja de trigo; la caracterización y evaluación del potencial de mercado de un biofilm de insectos derivado de quitosano; el desarrollo y validación de harina funcional a partir de bagazo de uva tinta del Ribeiro para su aplicación en panadería y una herramienta de predicción de riesgos agroclimáticos.

Estos cinco proyectos resultaron los beneficiarios de la convocatoria de ayudas del Programa de Impulso a la Valorización y Transferencia del Conocimiento del Campus Auga, que está financiada por el convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional y la Universidad de Vigo para el desarrollo de acciones estratégicas en el Campus Auga (2024-2027). Con esta convocatoria, la institución académica quiere «apoyar proyectos con potencial de explotación e impacto en el mercado y favorecer la transferencia de conocimiento a la sociedad, asumiendo un papel relevante en el desarrollo económico del entorno y en el fomento de la cultura emprendedora».

Prebióticos con xilooligosacáridos

Dos de estos proyectos se desarrollarán desde el grupo de investigación TEZE (Tecnología Enzimática y Bioestructuras). El primero, coordinado por María Luisa Rúa, lleva por título «Producción a escala de xilano y prebióticos de macroalgas para aplicaciones alimentarias (Xilnova)» y su objetivo es comprobar el proceso en una planta piloto antes de producirlo a escala industrial. A través de la tecnología enzimática, obtendrán tanto xilano como la producción de xilooligosacáridos (XOS), con actividad prebiótica a partir de la macroalga roja Palmaria palmata, es decir, que junto a las macroalgas rojas tratarán de fabricar un ingrediente beneficioso para la salud intestinal gracias a la base de proyectos asentados anteriormente en este campo. «Uno de los principales avances de esta línea de investigación fue la obtención de XOS con una estructura diferente a la de los prebióticos comerciales actuales, elaborados mayoritariamente a partir de materias primas de origen terrestre. Esta singularidad podría conferirles propiedades funcionales y prebióticas diferenciadas, actualmente en proceso de evaluación», señala la investigadora. El nuevo proyecto «pretende dar un paso decisivo hacia la transferencia de esta tecnología a los sectores alimenticios, nutracéutico y cosmético mediante el escalado a planta piloto del proceso desarrollado para obtener ingredientes funcionales innovadores, sostenibles y de alto valor añadido, contribuyendo a la valorización de los recursos marinos y al impulso de una economía más circular y sostenible».

En esta misma línea del grupo TEZE, Ana María Torrado llevará a cabo un proyecto de validación regulatoria de un ingrediente alimentario rico en XOS de paja de trigo. En su caso, también da continuidad a proyectos anteriores en los que desarrollaron un nuevo proceso biotecnológico para la obtención de un ingrediente prebiótico rico en xilooligosacáridos a partir de paja de trigo. «Su singularidad radica en el empleo de enzimas como herramientas clave para el diseño de un proceso limpio y la obtención de un producto final a medida, de alta calidad y con distintas propiedades tecnológicas según la aplicación a la que se destine», comenta Torrado. El objetivo de la iniciativa «es seguir avanzando en la maduración de los resultados obtenidos hasta ahora con vistas a la transferencia final del producto y de su proceso productivo a la industria». Para ello, se abordarán las primeras etapas de la validación regulatoria del nuevo ingrediente prebiótico mediante la exploración de los requisitos reglamentarios necesarios para su comercialización en distintos mercados y la evaluación del estado actual de cumplimiento.

Biofilm de insectos y harina funcional

Otro de los proyectos beneficiarios es el propuesto por Helena Raquel dos Santos Fernandes, del grupo BiotecnIA (Biotecnología Industrial e Ingeniería Ambiental), bajo el título «Caracterización y evaluación del potencial de mercado de un biofilm de insectos derivado de quitosano obtenido mediante tecnologías de bajo impacto ambiental». En él estudiará el potencial de transferencia al mercado de un envase bioactivo de quitosano desarrollado a partir de insectos adultos (Tenebrio molitor) mediante tecnologías verdes. Es decir, este proyecto busca comprobar si un plástico biodegradable para envases, hecho a partir de insectos, es funcional y cuenta con alguna posibilidad para su comercialización. Además, este trabajo también tiene como objetivo caracterizar las propiedades mecánicas y bioactivas del envase para garantizar su calidad y seguridad, así como aumentar su potencial de transferencia al mercado, generando «un verdadero impacto beneficioso en la industria alimentaria y un mayor retorno económico para la industria de los insectos».

Edificio del Campus Auga de Ourense / Iñaki Osorio

Por su parte, Pedro Miguel Ferreira Santos, del grupo de investigación Bio2Val (Biorrefinería y Valorización de la Biomasa), desarrollará un proyecto de desarrollo y validación de harina funcional a partir de bagazo de uva tinta del Ribeiro para su aplicación en productos de panadería. Con él se pretende «desarrollar una harina funcional a partir del bagazo de uva tinta de la Denominación de Origen Ribeiro para incorporarla en panes y galletas más saludables, ricos en fibra y compuestos antioxidantes, aplicando los principios de la economía circular», señala el investigador. Los productos se validarán desde el punto de vista técnico, sensorial y comercial en planta piloto y en panaderías colaboradoras, favoreciendo su futura transferencia al mercado.

Predicción de riesgos agroclimáticos

Por último, el investigador Diego Fernández, de EphysLab-CIM UVigo (Environmental Physics Laboratory), ha obtenido financiación para su proyecto «Herramienta de predicción de riesgos agroclimáticos para la optimización de la producción agrícola: validación y transferencia». Su objetivo principal es poner en funcionamiento un servicio digital de apoyo a la toma de decisiones en el sector agrario. «La herramienta combinará predicciones meteorológicas de alta resolución, conjuntos probabilísticos y técnicas de inteligencia artificial para prever, con varias semanas de antelación, tanto la evolución y maduración de los cultivos como la presencia de condiciones agroclimáticas adversas que puedan favorecer la aparición de enfermedades o situaciones de estrés», explica el investigador. Inicialmente, se centrará en dos sectores de especial importancia en la provincia de Ourense: el cultivo de la patata y el sector vitivinícola. El proyecto permitirá validar la solución en entornos reales y adaptarla a las necesidades de productores, cooperativas y personal técnico. Con esta iniciativa se busca «ofrecer información sencilla y útil que contribuya a mejorar la planificación de los trabajos, reducir pérdidas y hacer un uso más eficiente del agua y de los tratamientos fitosanitarios, avanzando así hacia una agricultura más eficiente, sostenible y resiliente».