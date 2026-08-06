Accidentes fatales en verano: «Hemos visto a gente mayor de 80 años con lesiones medulares por arriesgarse a subir a un árbol, un hórreo o una casa antigua»

Un accidente doméstico en el entorno rural durante unas labores de mantenimiento o de comprobación del estado de una propiedad es una de las principales causas de ingreso por lesiones medulares en Galicia. En verano aumenta el riesgo de este tipo de sucesos que causan una grave afectación para el resto de la vida de los pacientes. Muchos de los perjudicados son personas de edad avanzada. En la época estival, con menos lluvias, son más habituales las inspecciones del estado de tejados, partes altas de viejas viviendas, así como los trabajos en altura en una escalera o para la recogida de fruta en los árboles. Son tareas peligrosas que exigen máxima precaución, porque las posibles consecuencias son muy graves cuando se producen precipitaciones desde varios metros de altura e impactos contra el suelo. «Hemos visto gente mayor de 80 años con lesiones medulares por arriesgarse a subir a un árbol, una casa antigua o un hórreo sin saber en qué condiciones están. Hay que tener muchísimo cuidado», expresa Cristina Margusino, doctora especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud de Toén.

«Las patologías prevalentes en verano son los accidentes, las lesiones medulares y los politraumatismos, patologías muy frecuentes que en muchos casos son evitables. Es muy importante tener cuidado a la hora de realizar determinadas actividades para evitar accidentes fatales en esta época», reitera la médica, incidiendo en el aspecto clave de la prevención.

Si por desgracia el suceso se ha producido, la intervención por parte de personas que presencian la escena o se encuentran al herido debe ser también cuidadosa en esos momentos iniciales, para no agravar el daño. «Es importante mantener una postura de seguridad del paciente y avisar siempre al servicio de emergencias», dice la especialista de medicina familiar.

En verano es más habitual que se produzcan incidentes relacionados con las zonas de baño, desde ahogamientos a traumatismos durante una inmersión. Diana Rosa Dager, residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud de Toén, llama también a la concienciación y el cuidado, para evitar «imprudencias» como zambullirse en masas de agua «en las que no se sabe realmente la profundidad que hay».

La profesional recuerda que en Galicia, en las rías, el arrastre de tierra por las corrientes modifica la profundidad en algunas zonas de una época del año a otra, de manera que no es aconsejable confiar en que la altura de agua será suficiente para absorber la zambullida y evitar un impacto contra una superficie arenosa o rocosa.

Estos traumatismos pueden derivar en lesiones que causan un shock medular que termina en tetraplejia. Estos graves sucesos se producen de forma más habitual entre la población muy joven, en franjas de entre 15 y 26 años.

Cómo actuar para ayudar

«La movilización del paciente en estos casos es muy importante, porque son personas en estado crítico y el cuello debe permanecer inmovilizado», indica la residente en periodo de formación especializada. «Debemos evitar movimientos bruscos con la persona, llamar al 112 y esperar a que llegue la asistencia», recalca Dager.

Tras asegurarse de que el afectado no corre riesgo de ahogamiento, sólo es recomendable sacarlo del agua si se encuentra en estado inconsciente, y el procedimiento aconsejado para llevar a cabo ese traslado de urgencia es emplear una tabla o un elemento rígido, «para evitar movimientos bruscos, y esperar a que llegue la asistencia médica», indica la MIR.