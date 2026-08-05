Turismo de Ourense: las pernoctaciones en alojamientos alternativos se disparan un 25,8% en el primer semestre

No hace falta más que darse un rodeo por la ciudad de As Burgas o por cualquier otro de los reclamos turísticos de la provincia para visualizarlo: la llegada de turistas y retornados ha reavivado las calles y pueblos de Ourense, y con ello la economía hotelera de la región. Las estadísticas ponen números a una realidad patente, pues, como informaba el INE a finales de mes, los hoteles ourensanos han registrado ya más de 163.000 pernoctaciones en el primer semestre del año, de las cuales más de 64.000 se concentraron en el último mes de junio. Pero si lo de la industria de habitaciones es destacable, lo de sus opciones alternativas se puede calificar casi de extraordinario: las pernoctas en alojamientos extrahoteleros en Ourense durante la primera mitad del año han subido un cuarto respecto a 2025, y su crecimiento dobla al experimentado por el sector hotelero tradicional.

Así lo reflejan los últimos datos publicados por el INE, que, además de los hoteles, informa por provincias de la ocupación de apartamentos turísticos, campings y alojamientos de turismo rural. Sumando estos tres sectores, el turismo ourensano ha registrado entre los meses de enero y junio de 2026 un total de 43.189 noches pagadas, frente a las 34.341 que se anotaron en 2025 durante este mismo tramo. Esto supone un crecimiento interanual del 25,8% en la provincia, lo que demuestra tanto el ascenso del turismo en general como el de este tipo de alojamiento en particular: también durante el primer semestre, las pernoctaciones en los hoteles subieron un 12,99% en 2026, es decir, la mitad de crecimiento que en el caso del turismo rural, los campings y los apartamentos turísticos.

Hablando de cifras, y no de porcentajes, la balanza también cae a favor de los establecimientos extrahoteleros, que recortan su diferencia con la oferta tradicional: según los datos del INE, en junio de 2026 una de cada siete pernoctaciones en Ourense se realizó fuera de un hotel —64.120 frente a 10.362 noches pagadas—. Una cuota de mercado del 13,9% para el alojamiento alternativo, lo que firma el mejor junio desde que se tienen registros para este dato en concreto. Además, el crecimiento extrahotelero de Ourense supone una anomalía frente al resto de regiones, pues, en este mismo tramo, en Galicia las pernoctaciones solo aumentaron un 4%, mientras que España no llega al 1% de variación interanual positiva.

El turismo rural lidera el aumento

Dentro de los diferentes negocios implicados en este aumento, el turismo rural lleva, sin duda, la voz cantante. Las pernoctas en pazos o casas rurales agrupan, según el INE, casi la mitad del alojamiento extrahotelero —46,4%, frente al 33,4% de los apartamentos turísticos—. No solo es el que más mercado acapara, sino también el que más crece: los viajeros registrados en el sector subieron un 45,4% entre junio de 2025 y junio de 2026 —de 2.016 a 2.932—, y en todo el conjunto del primer semestre se anotaron hasta 20.590 pernoctas, lo que indica tanto la desestacionalización de este tipo de turismo como un crecimiento del 26,5% en un solo año.

En cuanto a los apartamentos turísticos —en cuyas estadísticas no figuran las VUT—, la evolución también es positiva, aunque más moderada. Durante el primer semestre sumaron 15.654 pernoctaciones, un 21,6% más que en 2025, mientras que solo en junio recibieron a 1.528 viajeros, la cifra más alta registrada para este mes desde que comenzó la serie en 2014. Las noches contratadas crecieron un 29,1%, hasta las 3.460, impulsadas especialmente por los visitantes extranjeros, cuyas pernoctaciones se duplicaron. El incremento de la demanda, sin embargo, vino acompañado de una expansión similar de la oferta, que alcanzó las 521 plazas, por lo que el grado de ocupación apenas varió y se mantuvo en torno al 22%.

Estancias más breves y menor impacto en servicios

Eso sí, aunque los datos de pernoctación dibujan un claro crecimiento de la industria, el INE refleja también algunos apartados a mejorar. Principalmente, en cuanto a la cantidad de noches contratadas por turista, donde el turismo rural no puede competir con la industria hotelera tradicional: este último junio, los alojamientos rurales de Ourense firmaron una estancia media de 1,64 noches, un dato más bajo que en los dos últimos años, mientras que los hoteles se han mantenido en las dos noches durante toda la última década. Tampoco sobresalen en este apartado, sorprendentemente, los campings de la provincia, que en los tres años con registro no han superado las 1,66 noches de estancia media en junio. Los apartamentos turísticos son los únicos que superan a los hoteles, pero su caso tampoco es de crecimiento: cada turista contrató una media de 2,26 noches en junio de 2026, cuando en 2018 este mismo dato llegaba a las 3,47 noches de estancia media y, cuatro años antes, superaba las cuatro.

Y aunque esto pueda no perjudicar a la facturación de los alojamientos, este factor, como explica la guía de turismo ourensana Rosa Dorado, tiene un impacto directo en el resto de la economía de servicios de Ourense, pues la brevedad de estas nuevas vacaciones reduce el gasto de los turistas en oferta cultural, gastronómica u otras actividades derivadas.

El empleo no crece al ritmo de las pernoctaciones

El crecimiento de los alojamientos alternativos tampoco ha provocado, por el momento, un aumento del empleo que generan. No lo hace en los alojamientos rurales, donde, a pesar de registrar 1.252 pernoctas más en el mismo mes, en junio de 2026 se mantuvo un contrato menos que en 2025 —101 frente a 102—. Tampoco se puede ver una gran potencia laboral en el caso de los apartamentos turísticos: los 50 trabajadores con los que contó en junio suponen un máximo interanual del sector, pero siguen siendo la mitad de los empleos que genera el turismo de naturaleza, a pesar de que la diferencia de mercado entre ambas ofertas sea de menos del 15%.