18 exseminaristas del curso de 1961 se reencuentran en Ourense: «Estudiabas en serio, incluso los sábados»

Dieciocho exseminaristas del Seminario Menor de Ourense del curso de 1961 visitaron este 5 de agosto el Centro Cultural Marcos Valcárcel. De los 120 alumnos de su promoción, únicamente cuatro se ordenaron sacerdotes y solo dos continúan en activo. Uno de ellos, Santiago Cabido, cuenta cómo fue su época de estudio: «Eran doce años. Estudiabas en serio, incluso los sábados. Teníamos libres los jueves por la tarde, pero el resto de días eran clases a la mañana, estudio y clases a la tarde». Él empezó su profesión en Mariñamansa, aquí en la capital, después lo destinaron a la zona de Castro Caldelas y posteriormente a Laza, donde estuvo 27 años y medio. Actualmente está en Albarellos (Monterrei), desde hace 22 años.

Los exseminaristas en su visita al Centro Cultural Marcos Valcárcel. / Iñaki Osorio

Por su parte, Francisco M. Enríquez estuvo 3 años en Roma: «En aquel momento yo terminé muy joven, me gustaba el estudio y estuve allí del 73 al 76». Al volver continuó en el seminario con actividades de «coordinación de la catequesis a nivel de la diócesis durante casi cuarenta años y como profesor. También alternaba con parroquias de Velle, Melias, Vilariño, Carballeira o Sabadelle, que es donde estoy actualmente, aunque ya jubilado». Sobre la universidad italiana cuenta que «tenía un tema específico mucho más profundo, mucho más detallado, y estaba pensado para estudiantes de todo el mundo».

Santiago Cabido y Francisco M. Enríquez, únicos sacerdotes de su promoción en activo. / Iñaki Osorio

La visita

Uno de los visitantes, José Luis Diz, explica que desde hace «unos 15 años nos venimos reuniendo el primer sábado del mes de agosto, que es cuando todos, más o menos, estábamos de vacaciones y teníamos tiempo libre». Este año lo cambiaron para un día de semana porque «el primer sábado era el día uno, entonces los que están en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en A Coruña... tenían que andar a uña de caballo». Se reúnen cada año todos los que pueden: «18, 20, 30... dependiendo de cómo esté el tema» con la intención de «recordar, rememorar y, de alguna forma, pasarlo bien. Nada mejor que hacerlo en torno a una mesa, disfrutando y haciendo conjeturas de cómo era, de quién falta y quién está».

La tradición era visitar un lugar distinto de la provincia, por lo que pasaron por Xinzo, Celanova, Verín, Cea... y el año pasado, Luintra. Sin embargo, asegura Diz. «Ahora el que menos tiene mínimo 75 años y el asunto de moverse por ahí adelante resulta más costoso», y por eso se están reuniendo en la capital. Su plan es siempre el mismo: «Buscamos una cosa para entretenimiento desde la primera hora y después una comida. Luego el reparto de obsequios y cosas de memoria y cada uno para su casa, que aunque todos tenemos casa en la provincia de Ourense, algunos viven en Santiago, Vigo, Pontevedra...».

La elección del Marcos Valcárcel fue suya porque «como el restaurante que teníamos previsto está en O Couto, nos quedaba a un paso. Y aquí estamos, visitando la exposición». Allí los ha recibido el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, y han guardado un minuto de silencio por los compañeros que ya no están.