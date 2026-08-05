Ourense Familiar: la nueva herramienta digital para planificar turismo rural y de naturaleza con niños

En una época en la que cada vez más familias buscan planes originales de escapada, encontrar experiencias en las que incluir a los más pequeños supone a menudo un verdadero reto. No son pocos los hoteles o restaurantes que aplican una política de «solo para adultos», mientras que los planes de viaje en los que poder disfrutar de «tiempo de calidad sin niños» se venden como churros en muchas partes del mundo. Y no hablemos ya de incluir en la escapada a nuestras mascotas.

Ourense Familiar, el catálogo para viajar con niños

Ante este panorama, el turismo rural o de naturaleza se abre paso como la alternativa ideal para disfrutar con los más pequeños, y a la provincia de Ourense precisamente no le falta variedad en este tipo de oferta. Es por ello que la Deputación Provincial, a través del Inorde —Instituto Ourensano de Desarrollo Económico—, ha desarrollado una plataforma para que organizar un plan con todos los de la casa no conlleve quebraderos de cabeza: se trata del catálogo digital Ourense Familiar, que desde esta semana ya se encuentra accesible desde su página web.

Pensado para facilitar el acceso a la «riqueza natural, cultural, patrimonial e gastronómica» de la provincia ourensana, el portal reúne en su listado hasta 63 experiencias y cinco paquetes turísticos distintos para realizar en 33 concellos de la región. La oferta no solo varía en cuanto a ubicación, sino también en cuanto a época del año, pues incluye planes durante todos los meses para favorecer la desestacionalización de la actividad turística.

Un buscador para adaptar cada escapada

Sin embargo, lo que más destaca de la plataforma no son los planes que incluye, sino la forma en la que los presenta: Ourense Familiar cuenta con un buscador avanzado que permite seleccionar las experiencias más adecuadas a cada situación familiar en cuestión de segundos. A la derecha de la lista completa, quien navega puede filtrar las actividades disponibles según la edad mínima requerida para disfrutarlas, cuántas horas durarán, cómo de accesible es su ubicación o si se realizan en un espacio exterior o interior. También se puede buscar en función del número de miembros de la familia para los que se quiere la escapada, si es apta para personas con neurodiversidad, seleccionar únicamente los planes pet-friendly para poder incluir a nuestras mascotas o, obviamente, en qué concello o parque natural están situados.

El catálogo de experiencias abarca ocho categorías distintas de planes para disfrutar en familia por la provincia de Ourense. Hablando precisamente de los peludos, la web ofrece en primer lugar varias actividades con animales, como los encuentros que la Asociación Andrea, en Allariz, organiza con sus burros terapéuticos. También en el ámbito de la naturaleza se recogen varias rutas de senderismo con un toque distinto, como un paseo por Entrimo, en el corazón del Xurés, con sesión de fotos incluida. Para quien opte por más adrenalina, hay también varios planes deportivos o acuáticos, como los que ofrece el complejo Monterrei o las rutas en ecobarco para disfrutar en varios puntos fluviales. Y si se está pensando más bien con el estómago, el catálogo tampoco defrauda: un taller para descubrir cómo se hace el pan de Cea o visitas vinícolas también para los pequeños completan la oferta. Además, con el gasto en estos planes se ayuda a quien más se lo trabaja: todas las experiencias están organizadas por pequeñas empresas, personas emprendedoras, entidades municipales o proyectos sociales de las diferentes comarcas.