Exigen al Ministerio de Transportes y a ADIF reforzar la prevención de incendios en las zonas de mayor riesgo

Los incendios registrados en las últimas semanas junto a la línea ferroviaria convencional Ourense-Santiago de Compostela han llevado al Partido Popular a reclamar al Gobierno central y a ADIF un refuerzo de las medidas de prevención en esta infraestructura. El senador Manuel Baltar y el representante popular en el Congreso de los diputados Celso Delgado comparecieron este miércoles junto a las vías ourensanas para denunciar el estado de las márgenes ferroviarias en la provincia y presentar una batería de iniciativas parlamentarias con las que exigen más labores de limpieza y desbroce, una revisión del plan de prevención de incendios y un mayor control de los sistemas de frenado de los trenes de mercancías.

Los populares relacionan esta petición con los fuegos registrados durante el último mes en distintos puntos de la provincia, entre ellos en los concellos de Punxín, Maside y Boborás —especialmente en la parroquia de Xurenzás—, además de otros incidentes recientes en el entorno del barrio de O Pino en la ciudad. Según sostienen, la combinación de vegetación acumulada junto a las vías y las chispas que pueden generar algunos convoyes de mercancías incrementa el riesgo de que se produzcan incendios forestales en un territorio de 7.273 kilómetros cuadrados, de los que 560.622 son hectáreas de superficie forestal.

«Estamos en una época de máximo riesgo de incendios forestales y todas las administraciones tienen la obligación de prevenirlos», afirmó Manuel Baltar. El senador criticó que, mientras los propietarios particulares están obligados a mantener limpias sus parcelas para reducir el riesgo de propagación del fuego, el Estado «no está haciendo sus deberes» en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. En ese sentido, aseguró que en las últimas semanas se han sucedido incendios vinculados al entorno de las vías con una frecuencia aproximada de «uno cada cuatro días».

Baltar reclamó al Ministerio de Transportes y a ADIF que «asuman sus responsabilidades» y acometan una revisión integral del plan de prevención para garantizar el desbroce y la limpieza de las márgenes ferroviarias. También pidió un control más exhaustivo de los sistemas de frenado, al considerar que determinadas fricciones pueden provocar chispas capaces de prender la vegetación seca existente junto al trazado. «Es un peligro para la población y para nuestro medio natural», advirtió.

Proposición en el Congreso

El diputado Celso Delgado explicó que, por estos hechos, el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, además de varias preguntas parlamentarias, con el objetivo de instar al Ejecutivo a adoptar medidas concretas para reducir el riesgo de incendios asociados al tráfico ferroviario.

La iniciativa reclama, en primer lugar, una revisión del actual plan de prevención de incendios de ADIF para adaptarlo a las zonas de mayor riesgo, entre ellas la provincia de Ourense. Asimismo, solicita que se garanticen labores periódicas de desbroce, limpieza y retirada de biomasa en las márgenes de las vías, priorizando los tramos que atraviesan áreas forestales especialmente sensibles.

Estamos en una época de máximo riesgo de incendios forestales y todas las administraciones tienen la obligación de prevenirlos Manuel Baltar — Senador del Partido Popular

El texto también plantea revisar los protocolos de mantenimiento tanto de la infraestructura ferroviaria como del material rodante, con especial atención a los sistemas de frenado de los trenes de mercancías. Los populares consideran necesario evaluar si los actuales mecanismos de inspección son suficientes especialmente en los tramos con mayor pendiente, donde el uso de los frenos resulta más intenso.

Delgado recordó que la línea convencional Ourense-Santiago soporta actualmente un tráfico «muy inferior de trenes de viajeros» tras la entrada en servicio de la alta velocidad, por lo que buena parte de la circulación corresponde a «convoyes de mercancías», precisamente los que el PP sitúa en el origen de buena parte de estos incidentes. Además de las medidas de mantenimiento, la proposición no de ley plantea reforzar la coordinación entre ADIF, la Xunta de Galicia y los concellos para mejorar las tareas preventivas y la respuesta ante posibles conatos de incendio.

El diputado subrayó que el administrador ferroviario tiene la obligación de mantener despejado el entorno de las vías mediante podas, talas, rozas y eliminación de material combustible, tal y como contempla el propio plan de prevención. Con todo, Baltar y Delgado insistieron en que la prevención de los incendios forestales exige la implicación de «todas las administraciones públicas» dentro de sus respectivas competencias, pero defendieron que el Gobierno central debe asumir la responsabilidad que le corresponde como titular de la infraestructura ferroviaria.

Factor «adicional de riesgo»

Para los populares es esa infraestructura la que se ha «convertido en un factor adicional de riesgo para el medio natural y la seguridad en la provincia». Una aseveración que basan en que «desde el pasado 22 de junio se originaron 10 incendios forestales en las proximidades de las vías del tren en Ourense».

Ponen el foco especialmente en el episodio del 13 de julio, cuando se declararon casi simultáneamente ocho incendios forestales entre los concellos de Amoeiro, Punxín, Maside y Ourense tras el paso de un tren de mercancías por la vía convencional que une la ciudad de As Burgas y la capital gallega. Ocho fuegos que calcinaron ocho hectáreas totales y que, además, obligaron a cortar la circulación durante más de 10 horas.

Los representantes en las Cortes Generales advierten que «no son hechos aislados» y recuerdan que «los tribunales ya condenaron a ADIF y Renfe por un incendio en el concello de Boborás, que en el año 2015 quemó 180 hectáreas y que quedó acreditado que tuvo como origen la falta de limpieza y el mal estado de un tren».