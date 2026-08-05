«Un escenario angustioso sin escapatoria para la víctima»: absuelta de la caída de su exnovio condenado, que la persiguió, se subió sobre su coche y se lesionó

Tras sufrir una insistente persecución en coche por parte de su exnovio, y después de que él se subiese sobre su coche e intentase abrir la puerta del copiloto, la víctima retomó la marcha y el acusado se cayó. La Audiencia Provincial corrige el criterio inicial de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense y exculpa a la mujer del delito leve de lesiones por el que fue sentenciada en la resolución de partida. Tras estudiar los recursos de apelación, la Audiencia modifica el relato de hechos probados y concluye que, tras el comportamiento del acusado, que «tras golpear el vehículo trató además de abrir la puerta del copiloto», la víctima se encontraba «conmocionada» y reemprendió la marcha con su automóvil «lentamente», cayéndose su exnovio al suelo. «Inmediatamente» se levantó y mantuvo la persecución, yendo con su coche tras la mujer víctima. La Audiencia considera que en este caso concurre la eximente completa de miedo insuperable. Además, añade que «fue el acusado quien, con su conducta de agarrarse al coche, contribuyó decisivamente al resultado lesivo».

Este caso de violencia de género tuvo lugar la madrugada del 30 de julio de 2023. El acusado y la perjudicada mantuvieron una relación sentimental durante un año y medio, llegando a convivir. Esa noche, cuando la mujer se disponía a salir del piso, él la esperaba en el rellano. La mujer le pidió que se marchase. Cuando ella se subió a su coche para ir a recoger a un amigo, el acusado la siguió y se paró en un semáforo a su lado. Ella le pidió que no la siguiera. Una vez que la víctima recogió a su amigo, el acusado los persiguió, hasta el punto de adelantarlos con su coche y cortarles el paso con su vehículo, que cruzó en una calle del barrio ourensano de San Francisco. Acto seguido, el acusado se bajó del coche y saltó sobre el de la mujer, gritando y dando golpes.

En la sentencia inicial, el hombre resultó condenado a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que la magistrada de la plaza 1 de la Sección Penal de Ourense impuso a la mujer la misma pena por un delito de lesiones leves. La juzgadora consideró que la mujer reemprendió la marcha con su coche pese a que su exnovio se encontraba enganchado o apoyado, provocando que se cayera. La Audiencia discrepa: «La situación era ciertamente angustiosa, creando el acusado un escenario angustioso sin escapatoria para la víctima». Sale absuelta por la eximente de miedo insuperable.

«Es el acusado quien a horas intempestivas va a casa» de la perjudicada —incide la Audiencia Provincial en su sentencia, del pasado junio—, «la persigue con su vehículo y, cuando ve cómo recoge a un amigo, sigue con su persecución hasta el extremo de cruzarle su vehículo en la vía, impidiéndole el paso, para a continuación subirse al capó, enganchándose al vehículo», relata la sala.

Los recursos de apelación fueron estudiados por la Audiencia Provincial de Ourense. / Iñaki Osorio

Tras la persecución y la denuncia, el acusado intentó entrar en el garaje de la vivienda de la víctima

Del delito de coacciones cometido por el varón hay «sólida prueba de cargo» contra el acusado, con «categóricos y coincidentes testimonios». Los magistrados señalan la «actuación claramente coactiva y violenta del acusado como hecho efectivo y acreditado, además de delictivo, y que constriñe la voluntad» de la mujer, que se quedó «sin margen de elección para acudir a otras vías alternativas», como por ejemplo llamar a la Policía.

«Es el acusado quien conscientemente se engancha al vehículo y, pese a caerse al suelo, se levanta inmediatamente para volver a perseguirlos. Muestra de esta perturbadora obcecación del acusado» —expone la Audiencia de Ourense— es que, después de que la mujer presentase denuncia, los agentes de la Guardia Civil la acompañaron a su casa, donde encontraron de nuevo al individuo intentando entrar en el garaje.

Tras los pronunciamientos contra el acusado en la sentencia inicial, la Audiencia sólo revoca la responsabilidad civil de 300 euros por daños morales. Además ratifica el alzamiento de las medidas cautelares, porque la condena estableció un alejamiento de dos años, cumplido en julio de 2025 desde el momento de los hechos.