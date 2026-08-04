La XIX Feira do Viño de Monterrei se prepara para su gran cita del 7 al 9 de agosto

Si en Verín hay una religión a la altura, con respeto, del Entroido, esa es la devoción por el vino, y el néctar que cuenta con su propia denominación de origen cuenta ya los días para vivir sus jornadas grandes. La XIX Feira do Viño de Monterrei se celebrará del 7 al 9 de agosto con la participación de 19 de las 30 bodegas de la denominación y un programa que combinará degustaciones, gastronomía, actividades infantiles y conciertos.

La plaza da Alameda volverá a convertirse durante tres jornadas en el centro de una cita que reunirá a las bodegas y permitirá probar sus vinos. El recinto abrirá el viernes de 20.00 a 00.00 horas y el sábado y el domingo de 12.30 a 14.30 y de 19.30 a 01.00 horas. Cada degustación costará dos euros, el mismo precio que tendrá la copa oficial de la D.O. Monterrei. Antes de la apertura al público, el viernes a las 18.30 horas se entregarán las medallas de la Cofraría dos Viños de Monterrei. La inauguración oficial tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza García Barbón, con un pregón a cargo de la jugadora internacional gallega de fútbol sala Antía Pérez. Por segundo año consecutivo, las compras se realizarán mediante un sistema de pago cashless con pulseras recargables. Estas podrán adquirirse también de manera anticipada en las instalaciones del Consello Regulador da D.O. Monterrei.

Showcookings, catas y maridajes

La vertiente gastronómica comenzará el sábado a las 13.00 horas con el showcooking «Alquimia Atlántica na cociña de Monterrei 2026». Participarán Begoña Vázquez, reconocida como Mellor Cociñeira de Galicia 2024, y Miguel López, director técnico del Consello Regulador. La sesión contará con el acompañamiento musical de José Manuel Salgado, profesor del Conservatorio de Música de Verín. Ese mismo día, a las 20.00 horas, se celebrará la cata comentada «Todos os camiños levan a Monterrei. Pasado, presente e futuro», dirigida por la sumiller Mariña Fernández Toro, integrante de la Asociación Galega de Sumilleres. El domingo, a las 13.00 horas, será el turno del showcooking «Sabores auténticos: fusión de conservas ecolóxicas con viños da D.O. Monterrei», protagonizado por José Luis Prieto, chef y gerente del restaurante O Segredo do Retiro, junto a Miguel López y José Manuel Salgado. Las tres propuestas se desarrollarán en la plaza da Alameda, requerirán inscripción previa a través de info@domonterrei.com y tendrán un precio de 15 euros por persona.

La feria incluirá también alternativas para las familias. El sábado a las 18.30 horas, la plaza García Barbón acogerá «Pequeno Cabaret Infantil», de Nelson Quinteiro, un espectáculo promovido por el CIM da Mancomunidade que revisa los cuentos tradicionales en clave de humor. Además, el sábado y el domingo, entre las 20.00 y las 22.00 horas, habrá juegos infantiles populares.

SÉS, Miriam Rodríguez y Lucía Pérez en concierto

La música tendrá otro de los papeles protagonistas. SÉS abrirá los conciertos el viernes a medianoche con un repertorio en el que presentará su noveno trabajo, «Nadando na incerteza». El sábado, también a las 24.00 horas, actuará Miriam Rodríguez, tercera finalista de Operación Triunfo 2017, que repasará sus principales canciones e incluirá temas de su último trabajo y del sencillo «duele (menos)». Lucía Pérez cerrará la programación musical el domingo a las 23.00 horas. La representante de España en Eurovisión 2011 ofrecerá un concierto para todos los públicos en el que combinará sus canciones más conocidas, nuevas composiciones y versiones del folclore gallego.