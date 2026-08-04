Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAgresión AldánEspera carné de conducirFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Ourense recibirá 1,3 millones de euros para reparar infraestructuras dañadas por incendios y emergencias

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destina 1,4 millones de euros a Galicia para la reparación de infraestructuras dañadas por emergencias entre junio y agosto de 2025.

SUPERFICIE CALCINADA POR EL PEOR INCENDIO DE LA LAROUCO, EL PEOR DE LA HISTORIA DE GALICIA

SUPERFICIE CALCINADA POR EL PEOR INCENDIO DE LA LAROUCO, EL PEOR DE LA HISTORIA DE GALICIA / BRAIS LORENZO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. A.

El Gobierno destinará 1,4 millones de euros a la reparación de infraestructuras municipales y carreteras provinciales afectadas por los incendios forestales y otras emergencias registradas en Galicia entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025. La comunidad gallega será la que reciba más fondos dentro de esta convocatoria estatal.

Galicia recibirá la mayor partida estatal

El Boletín Oficial del Estado publicó este martes la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que permitirá financiar el 50% del coste subvencionable de las actuaciones. Los trabajos previstos movilizarán en Galicia una inversión global cercana a los tres millones de euros.

La provincia de Ourense concentra la mayor parte de las ayudas, con 1.312.686,29 euros para un total de 28 intervenciones. Los fondos se repartirán entre actuaciones proyectadas en A Veiga, Carballeda de Avia, Cualedro, Monterrei, Verín, Oímbra, Avión, Laza, Manzaneda, Petín, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Chandrexa de Queixa y A Mezquita.

Ourense concentra la mayoría de las ayudas

Entre las mayores subvenciones figuran los 310.983,87 euros concedidos para una de las obras previstas en A Veiga, los 149.677,09 euros de Cualedro y los 108.068,09 euros asignados a una de las actuaciones de Carballeda de Avia. Monterrei recibirá 97.361,21 euros; Oímbra, 93.054,54; y Verín, 85.979,86 euros.

A estos importes se suman las partidas aprobadas para las provincias de A Coruña y Pontevedra. Ponteceso contará con 43.312,65 euros para una actuación cuyo presupuesto asciende a 86.625,30 euros. En Pontevedra se destinan 106.254,30 euros a dos obras: una en A Cañiza, con una ayuda de 82.326,36 euros, y otra en Vilaboa, que recibirá 23.927,94 euros.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló que las subvenciones permitirán restablecer servicios públicos y reparar los daños ocasionados por los incendios. Según indicó, la inversión acumulada en la comunidad entre obras y ayudas vinculadas a los fuegos se aproxima ya a los 23 millones de euros.

La Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno participaron en la tramitación de las solicitudes presentadas por las entidades locales, así como en la comprobación y validación de la documentación para distribuir las partidas.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto de España, el Ejecutivo destina 3.745.154,38 euros a recuperar infraestructuras municipales y tramos de la red viaria provincial en territorios declarados «Zona afectada gravemente por unha Emerxencia de Protección Civil».

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La compañía de seguros rechaza pagar el funeral de una mujer en Ourense porque el marido ocultó el estado real de salud
  2. Una menor evacuada en helicóptero con lesiones graves y cuatro adultos heridos leves tras un accidente en la carrera de carrilanas de Muíños
  3. Sin carné, sin luces y a más de 200 km/h por la A-52 en un coche que robó a su expareja: la huida temeraria de un conductor que desobedeció a la Guardia Civil
  4. Varios incendios nocturnos en la provincia de Ourense, donde el nivel de riesgo está entre muy alto y extremo
  5. Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
  6. Fang Ling, la estrella de los bazares chinos que triunfa en redes: «Después de tantos años en Ourense ya me siento chinogallega y soy fan de La Roja»
  7. Aparatoso accidente de tráfico en Ourense: rescatan a una conductora que se salió de la carretera y cayó por un desnivel en Carballeda de Avia
  8. La nueva ola tiñe Ourense de naranja y trae de vuelta noches insoportables: «Incluso me echo en el suelo por el calor»

Ourense recibirá 1,3 millones de euros para reparar infraestructuras dañadas por incendios y emergencias

Ourense recibirá 1,3 millones de euros para reparar infraestructuras dañadas por incendios y emergencias

La XIX Feira do Viño de Monterrei se prepara para su gran cita del 7 al 9 de agosto

La XIX Feira do Viño de Monterrei se prepara para su gran cita del 7 al 9 de agosto

Miguel Álvarez, el joven que evitó que una mujer se tirase al vacío en Ourense: «Fui corriendo y la agarré»

Miguel Álvarez, el joven que evitó que una mujer se tirase al vacío en Ourense: «Fui corriendo y la agarré»

El despido de una trabajadora de la abogacía de Ourense fue improcedente pero no vulneró derechos: «Exigir el cumplimiento de las funciones profesionales no es acoso», defiende la decana

O Carballiño mejora su conexión con Ourense con dos nuevas frecuencias de autobús a partir del 8 de agosto

O Carballiño mejora su conexión con Ourense con dos nuevas frecuencias de autobús a partir del 8 de agosto

La Guardia Civil detiene a tres hombres de origen marroquí en Valdeorras por el robo de 40 kilos de cable de cobre

La Guardia Civil detiene a tres hombres de origen marroquí en Valdeorras por el robo de 40 kilos de cable de cobre

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Prealerta por sequía en la cuenca del Miño-Sil: piden un uso racional del agua y medidas de ahorro como evitar el riego de jardines

Prealerta por sequía en la cuenca del Miño-Sil: piden un uso racional del agua y medidas de ahorro como evitar el riego de jardines
Tracking Pixel Contents