Ourense recibirá 1,3 millones de euros para reparar infraestructuras dañadas por incendios y emergencias

El Gobierno destinará 1,4 millones de euros a la reparación de infraestructuras municipales y carreteras provinciales afectadas por los incendios forestales y otras emergencias registradas en Galicia entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025. La comunidad gallega será la que reciba más fondos dentro de esta convocatoria estatal.

Galicia recibirá la mayor partida estatal

El Boletín Oficial del Estado publicó este martes la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que permitirá financiar el 50% del coste subvencionable de las actuaciones. Los trabajos previstos movilizarán en Galicia una inversión global cercana a los tres millones de euros.

La provincia de Ourense concentra la mayor parte de las ayudas, con 1.312.686,29 euros para un total de 28 intervenciones. Los fondos se repartirán entre actuaciones proyectadas en A Veiga, Carballeda de Avia, Cualedro, Monterrei, Verín, Oímbra, Avión, Laza, Manzaneda, Petín, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Chandrexa de Queixa y A Mezquita.

Ourense concentra la mayoría de las ayudas

Entre las mayores subvenciones figuran los 310.983,87 euros concedidos para una de las obras previstas en A Veiga, los 149.677,09 euros de Cualedro y los 108.068,09 euros asignados a una de las actuaciones de Carballeda de Avia. Monterrei recibirá 97.361,21 euros; Oímbra, 93.054,54; y Verín, 85.979,86 euros.

A estos importes se suman las partidas aprobadas para las provincias de A Coruña y Pontevedra. Ponteceso contará con 43.312,65 euros para una actuación cuyo presupuesto asciende a 86.625,30 euros. En Pontevedra se destinan 106.254,30 euros a dos obras: una en A Cañiza, con una ayuda de 82.326,36 euros, y otra en Vilaboa, que recibirá 23.927,94 euros.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló que las subvenciones permitirán restablecer servicios públicos y reparar los daños ocasionados por los incendios. Según indicó, la inversión acumulada en la comunidad entre obras y ayudas vinculadas a los fuegos se aproxima ya a los 23 millones de euros.

La Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno participaron en la tramitación de las solicitudes presentadas por las entidades locales, así como en la comprobación y validación de la documentación para distribuir las partidas.

En el conjunto de España, el Ejecutivo destina 3.745.154,38 euros a recuperar infraestructuras municipales y tramos de la red viaria provincial en territorios declarados «Zona afectada gravemente por unha Emerxencia de Protección Civil».