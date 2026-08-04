O Carballiño mejora su conexión con Ourense con dos nuevas frecuencias de autobús a partir del 8 de agosto

El autobús que conecta la villa de O Carballiño con la ciudad de Ourense tendrá dos nuevas frecuencias para tratar de reforzar y mejorar este servicio a partir del día 8 de agosto, es decir que este mismo sábado dará comienzo la medida.

Así lo expresó en la jornada de este martes, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, quien se desplazó durante la mañana a la misma estación intermodal de Ourense para informar de esta medida por parte de la Xunta de Galicia entre esas líneas de autobús durante los sábados, domingos y festivos al mediodía. Dichos autobuses comenzarán sus salidas a las 12.20 horas desde O Carballiño, mientras que saldrán a las 13.00 horas desde la intermodal ourensana.

El delegado destacó que esto supondrá ampliar las opciones disponibles para la ciudadanía, en un servicio que se calcula, según Pardo, en unos 31.000 usuarios por semestre. Pasará a contar con tres autobuses que vayan hacia la ciudad y también otros tres de regreso en las jornadas de fin de semana y festivos. Así, los sábados los nuevos servicios ofrecerán conexiones en horarios intermedios respecto a los actuales, por lo que habrá salidas a las 10:15, 12:20 y 19:45 horas desde O Carballiño y regresos a las 10:45, 13:00 y 20:30 horas desde la estación intermodal de Ourense. Los domingos y festivos, los nuevos servicios habilitarán conexiones al final de la mañana en ambos sentidos, de modo que las salidas serán a las 12:20, 19:45 y 20:15 horas, y los regresos a las 13:00, 17:15 y 20:30 horas.

Por otra parte, los servicios de autobús entre O Carballiño y Ourense ajustan sus horarios o itinerarios. De lunes a viernes, el primer servicio del día adelanta cinco minutos su salida desde O Carballiño, pasando a las 7:45 horas, y el primer servicio de regreso saldrá de As Lagoas a las 8:30 horas, diez minutos antes.

Cabe destacar que los fines de semana y festivos, todos los autobuses entre O Carballiño y Ourense saldrán o finalizarán su recorrido en la estación intermodal, al no existir prácticamente demanda en la parada de As Lagoas. De este modo, las frecuencias de ida de las 19:45 horas y de vuelta de las 20:30 horas dejarán de realizar el tramo entre la estación y la parada de As Lagoas, que venía funcionando bajo demanda del público.

La información relativa a estos servicios estará disponible para su consulta en los portales web www.bus.gal y www.mobt.xunta.gal, así como en las aplicaciones para dispositivos móviles Transporte Público de Galicia y MoBT.