Miguel Álvarez, el joven que evitó que una mujer se tirase al vacío en Ourense: «Fui corriendo y la agarré»

«Iba a bajar de mi casa para ir a comer a la de mis abuelos y vi a una mujer asomada en las escaleras. La primera vez no me pareció nada raro y pensé que estaría esperando. Al terminar de comer, volví a subir para ir a mi casa y seguía allí. Ya me pareció un poco raro. Bajé otra vez y ahí continuaba. Después, la vi con un pie pasado de la barandilla, fui corriendo y la agarré». Así relata su acción Miguel Álvarez, un joven ourensano de 19 años que el pasado viernes evitó que una mujer se arrojase al vacío en la calle Bierzo de la ciudad. El chico, que se está formando en la actualidad como socorrista, intervino con rapidez y sujetó la mujer en dos ocasiones cuando la víctima se encontraba ya sobre la barandilla de la calle. El joven la mantuvo a salvo hasta la llegada de los agentes de la Policía Local, que aseguraron el lugar y se hicieron cargo de la asistencia. La actuación de Miguel resultó crucial para ganar unos minutos determinantes hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Administración General, Antonio Fernández, recibieron este martes en el Concello de Ourense a este héroe local. El regidor le trasladó el agradecimiento de la ciudad por su intervención, rápida y valiente. Un comportamiento clave para evitar un fatal desenlace. Jácome pone en valor el «ejemplo de compromiso ciudadano» de este joven.

Tras sujetarla por primera vez, Miguel le preguntó a la mujer cómo se encontraba, la invitó a que lo acompañase y le ofreció agua. «Tardé nada, 20 segundos, subí a casa y llamé a mi madre para decirle que avisase a la Policía», recuerda el chico. «Cuando bajé de casa, estaba la señora otra vez con un pie ya pasado de la barandilla». De nuevo, el futuro socorrista volvió a actuar con determinación y salvó la vida de la mujer. Después permaneció a su lado hasta la llegada de los policías.