Héroes locales
Miguel Álvarez, el joven que evitó que una mujer se tirase al vacío en Ourense: «Fui corriendo y la agarré»
Este chico de 19 años, que se está formando como socorrista, evitó una desgracia con su decidida actuación: «Estuve con ella hasta que llegó la Policía»
El alcalde recibe al joven en el salón de plenos y elogia su acción, un «ejemplo de compromiso ciudadano»
«Iba a bajar de mi casa para ir a comer a la de mis abuelos y vi a una mujer asomada en las escaleras. La primera vez no me pareció nada raro y pensé que estaría esperando. Al terminar de comer, volví a subir para ir a mi casa y seguía allí. Ya me pareció un poco raro. Bajé otra vez y ahí continuaba. Después, la vi con un pie pasado de la barandilla, fui corriendo y la agarré». Así relata su acción Miguel Álvarez, un joven ourensano de 19 años que el pasado viernes evitó que una mujer se arrojase al vacío en la calle Bierzo de la ciudad. El chico, que se está formando en la actualidad como socorrista, intervino con rapidez y sujetó la mujer en dos ocasiones cuando la víctima se encontraba ya sobre la barandilla de la calle. El joven la mantuvo a salvo hasta la llegada de los agentes de la Policía Local, que aseguraron el lugar y se hicieron cargo de la asistencia. La actuación de Miguel resultó crucial para ganar unos minutos determinantes hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Administración General, Antonio Fernández, recibieron este martes en el Concello de Ourense a este héroe local. El regidor le trasladó el agradecimiento de la ciudad por su intervención, rápida y valiente. Un comportamiento clave para evitar un fatal desenlace. Jácome pone en valor el «ejemplo de compromiso ciudadano» de este joven.
Tras sujetarla por primera vez, Miguel le preguntó a la mujer cómo se encontraba, la invitó a que lo acompañase y le ofreció agua. «Tardé nada, 20 segundos, subí a casa y llamé a mi madre para decirle que avisase a la Policía», recuerda el chico. «Cuando bajé de casa, estaba la señora otra vez con un pie ya pasado de la barandilla». De nuevo, el futuro socorrista volvió a actuar con determinación y salvó la vida de la mujer. Después permaneció a su lado hasta la llegada de los policías.
Ayuda contra el suicidio
Recursos para encontrar ayuda
El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Es un servicio de alcance nacional, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, así como a sus familiares y allegados, a través de la contención emocional por medio de la escucha activa de los profesionales del 024, que derivan al 112 los casos en los que aprecian situación de emergencia. Este número, el 061 así como el de la Policía (091) y Guardia Civil (062) son recursos que también están disponibles, al igual que el sistema sanitario público, con los centros de atención primaria y las Urgencias hospitalarias.
El teléfono de la esperanza da respuesta en situaciones de crisis emocionales. Aborda de forma urgente, gratuita, anónima y especializada estas situaciones. Este servicio es atendido por personas voluntarias formadas en escucha activa y preparadas para acompañar a la persona que llama en la búsqueda de sus propias capacidades para transitar el momento de crisis. Los números de contacto son 914 59 00 55 (fijo) y 717 003 717 (móvil).
Suscríbete para seguir leyendo
- La compañía de seguros rechaza pagar el funeral de una mujer en Ourense porque el marido ocultó el estado real de salud
- Una menor evacuada en helicóptero con lesiones graves y cuatro adultos heridos leves tras un accidente en la carrera de carrilanas de Muíños
- Sin carné, sin luces y a más de 200 km/h por la A-52 en un coche que robó a su expareja: la huida temeraria de un conductor que desobedeció a la Guardia Civil
- Varios incendios nocturnos en la provincia de Ourense, donde el nivel de riesgo está entre muy alto y extremo
- Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
- Fang Ling, la estrella de los bazares chinos que triunfa en redes: «Después de tantos años en Ourense ya me siento chinogallega y soy fan de La Roja»
- Aparatoso accidente de tráfico en Ourense: rescatan a una conductora que se salió de la carretera y cayó por un desnivel en Carballeda de Avia
- La nueva ola tiñe Ourense de naranja y trae de vuelta noches insoportables: «Incluso me echo en el suelo por el calor»