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Delincuencia

La Guardia Civil detiene a tres hombres de origen marroquí en Valdeorras por el robo de 40 kilos de cable de cobre

Los sospechosos fueron sorprendidos en pleno delito, apoderándose del material que habían cortado, enrollado y apilado la tarde anterior en Arcos, en Vilamartín

Herramientas y cableado que portaban los detenidos.

Herramientas y cableado que portaban los detenidos. / GC

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R. O.

Ourense

Los robos de cableado del tendido telefónico, de los postes de la luz o de otros servicios, como las telecomunicaciones, suponen un quebranto con perjuicios adicionales. No se trata sólo de la pérdida del material y del coste económico de reemplazarlo, sino que estos delitos causan desperfectos que elevan la factura final y, además, afectan a los usuarios de las redes dañadas.

Los ciudadanos son perjudicados por la acción de los delincuentes. La Guardia Civil de Ourense informa de que agentes del puesto de A Rúa detuvieron, a las 0.10 horas del 3 de agosto, a tres varones de origen marroquí como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Fueron sorprendidos en pleno delito, apoderándose de 40 kilos de cable de cobre que habían cortado, enrollado y apilado la tarde anterior en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras. El cable pertenecía a la red de telecomunicaciones.

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