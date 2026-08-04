Dramas familiares por la adicción a las drogas: condenado un ourensano por amenazar con una navaja a su tía porque le negó dinero para sustancias

Detrás de los casos de graves adicciones a las drogas hay en la mayoría de ocasiones historias familiares de sufrimiento, intentos reiterados de ayudar que salen mal, oportunidades perdidas, recaídas y decepciones. Hay seres queridos que han padecido tanto que su única salida es alejarse de su familiar, y también llegar a denunciarlo ante las autoridades. Uno de los ejemplos es la condena dictada por la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense contra un joven de 34 años que amenazó a su tía mayor, casi octogenaria, con la que convivía, porque la mujer no le quiso dar dinero para droga. «Cadela, hija de puta, sinvergüenza», insultó el sobrino, tras sacar ante su familiar una navaja con una hoja de unos 10 centímetros de longitud. El incidente ocurrió en octubre de 2024.

La sentencia, dictada con la conformidad del encausado tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, impone a este hombre tres meses de prisión, la privación del derecho a tener y portar armas durante tres años, así como una prohibición de aproximarse a su tía durante 21 meses, tiempo en el que tampoco podrá comunicarse con ella de ninguna manera.

La pena de prisión queda suspendida. A este autor de un delito de amenazas en el ámbito familiar, se le aplica el beneficio de la suspensión, pero la magistrada lo advirtió de los requisitos que debe acatar, así como de las consecuencias legales si no respeta las condiciones. No puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años y debe hacer 18 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

«En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas se procederá a la revocación del beneficio de la suspensión y se acordará el ingreso en prisión», advierte la magistrada en la sentencia, dictada a finales del pasado mes de mayo. La resolución es firme, como todas las que resultan de un acuerdo de conformidad aceptado por los acusados.